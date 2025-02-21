Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Nanofilm Technologies Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 600 - 1,300 USD

*Xây dựng hệ thống chất lượng/ Quality system building

- Nghiên cứu yêu cầu khách hàng

- Xây dựng quy trình, tiêu chuẩn, hướng dẫn thao tác chất lượng phù hợp với yêu cầu của khách hàng

- Thực hiện đào tạo, giám sát công nhân viên chất lượng trong quá trình kiểm tra, kiểm soát chất lượng.

- Theo dõi, kiểm soát chất lượng của các quá trình từ nhà cung cấp, đầu vào, quá trình sản xuất, đầu ra và khách hàng

- Research customer requirement

- Setup procedure, standard, SOP/MSOP for suitable with customer requirement.

- Conduct training, supervise operator/staff during do inspection, and quality control

- Monitor, audit, control quality in each process from supplier, incoming, in-process, out-going and customer

*Phân tích và Báo cáo/ Analysis and Reports

- Phân tích dữ liệu, đánh giá rủi ro, cảnh báo bất thường và lập báo cáo bất thường.

- Thúc đẩy việc phân tích sai hỏng, nâng cao chất lượng sản phẩm và hạn chế rủi ro

- Báo cáo chất lượng định kình, nội bộ và khách hàng hay nhà cung cấp

-Analysis data, risk, abnormality feedback and make nonconformance report

-Expedite failure analysis, to upgrade product quality and reduce risk

-Regular Quality report, internal, customer, supplier