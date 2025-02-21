Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Nanofilm Technologies Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 600 - 1,300 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Công Ty TNHH Nanofilm Technologies Việt Nam
- Hải Dương: Lô CN10 khu công nghiệp Tân Trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương 600 - 1,300 USD
*Xây dựng hệ thống chất lượng/ Quality system building
- Nghiên cứu yêu cầu khách hàng
- Xây dựng quy trình, tiêu chuẩn, hướng dẫn thao tác chất lượng phù hợp với yêu cầu của khách hàng
- Thực hiện đào tạo, giám sát công nhân viên chất lượng trong quá trình kiểm tra, kiểm soát chất lượng.
- Theo dõi, kiểm soát chất lượng của các quá trình từ nhà cung cấp, đầu vào, quá trình sản xuất, đầu ra và khách hàng
- Research customer requirement
- Setup procedure, standard, SOP/MSOP for suitable with customer requirement.
- Conduct training, supervise operator/staff during do inspection, and quality control
- Monitor, audit, control quality in each process from supplier, incoming, in-process, out-going and customer
*Phân tích và Báo cáo/ Analysis and Reports
- Phân tích dữ liệu, đánh giá rủi ro, cảnh báo bất thường và lập báo cáo bất thường.
- Thúc đẩy việc phân tích sai hỏng, nâng cao chất lượng sản phẩm và hạn chế rủi ro
- Báo cáo chất lượng định kình, nội bộ và khách hàng hay nhà cung cấp
-Analysis data, risk, abnormality feedback and make nonconformance report
-Expedite failure analysis, to upgrade product quality and reduce risk
-Regular Quality report, internal, customer, supplier
Với Mức Lương 600 - 1,300 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Nanofilm Technologies Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nanofilm Technologies Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
