Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Sản Xuất Harting Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Harting Việt Nam
- Hải Dương: KCN Cẩm Điền, Lương Điền, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
• Handling & lead cross function team for external & internal quality complaints in SAP system
• Participate in supplier on-site approval audit, annual audit...
• Creating & maintain quality documents (Control Plan, Working Instruction, Check sheet...)
• Creating and follow up PPAP of new projects
• Management of test equipment like calibration, replacement, purchasing and planning for new project
• Support on internal/external audit
• Cooperate with other department and representing the quality perspective during the daily Shop Floor Meeting
• Other duties assigned by the Supervisor and Manager
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• University degree in engineering field.
• Minimum 3 years of experience in quality management in the relevant industry.
• Experience with Quality Management tools like SPC, A3 Report, FMEA, Ishikawa, 8D, 5 Why, ….
• Experience in manufacturing company and manufacturing process is a must, preferably in semi-auto assembly, injection molding, die-casting, aluminum machining.
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Harting Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Harting Việt Nam
