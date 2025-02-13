Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Nanofilm Technologies Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 600 - 1,500 USD

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Thực hiện dự án với các lĩnh vực kỹ thuật, phạm vi công việc tùy theo kỹ năng • Thiết kế quy trình, thiết kế cơ khí, thiết kế quang học, thiết kế bố cục, thiết kế truy xuất nguồn gốc • Thiết lập quy trình, tối ưu hóa, cải thiện năng suất, điều chỉnh thông số, Bảo trì máy, FACA (Phân tích lỗi và đối ứng) • Kiểm tra, đo lường, đánh giá, phân tích dữ liệu, DOE (Thiết kế thử nghiệm) • Báo cáo kỹ thuật, tài liệu gồm: Bản vẽ, DFM – Thiết kế cho sản xuất, QCP – Kế hoạch kiểm soát chất lượng, SOP – Trình tự thao tác chuẩn, FMEA – Phân tích ảnh hưởng lỗi, báo cáo FACA – Phân tích lỗi và đối ứng. • Work for Project, with some technical fields. • Detail Scope is according to skills. • Process Design, Mechanical Design, Optical Design, Layout Design, Traceability Design, • Process Setup, Optimization, Yield Improvement, Parameter tuning, Machine Maintenance, FACA, • Testing, Measurement, Evaluation, Data Analysis, DOE, • Technical Report, Documentation (Drawing, DFM, QCP, SOP, FMEA, FACA Report, etc).

