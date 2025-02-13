Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Nanofilm Technologies Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 600 - 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Công Ty TNHH Nanofilm Technologies Việt Nam
- Hải Dương: Lot CN10, Tan Truong Industrial Zone, Tan Truong Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province, Vietnam, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương 600 - 1,500 USD
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Thực hiện dự án với các lĩnh vực kỹ thuật, phạm vi công việc tùy theo kỹ năng
• Thiết kế quy trình, thiết kế cơ khí, thiết kế quang học, thiết kế bố cục, thiết kế truy xuất nguồn gốc
• Thiết lập quy trình, tối ưu hóa, cải thiện năng suất, điều chỉnh thông số, Bảo trì máy, FACA (Phân tích lỗi và đối ứng)
• Kiểm tra, đo lường, đánh giá, phân tích dữ liệu, DOE (Thiết kế thử nghiệm)
• Báo cáo kỹ thuật, tài liệu gồm: Bản vẽ, DFM – Thiết kế cho sản xuất, QCP – Kế hoạch kiểm soát chất lượng, SOP – Trình tự thao tác chuẩn, FMEA – Phân tích ảnh hưởng lỗi, báo cáo FACA – Phân tích lỗi và đối ứng.
• Work for Project, with some technical fields.
• Detail Scope is according to skills.
• Process Design, Mechanical Design, Optical Design, Layout Design, Traceability Design,
• Process Setup, Optimization, Yield Improvement, Parameter tuning, Machine Maintenance, FACA,
• Testing, Measurement, Evaluation, Data Analysis, DOE,
• Technical Report, Documentation (Drawing, DFM, QCP, SOP, FMEA, FACA Report, etc).
Với Mức Lương 600 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Nanofilm Technologies Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nanofilm Technologies Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
