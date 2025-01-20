Tuyển Cloud Engineer Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Job Description and Responsibilities :
1. Factory facilities preventive maintenance and daily management to ensure factory operation normal ;
2. Implementation of factory facilities month\quarter\year maintenance plan on time ; maintenance record keep.
3. Implementation of energy saving plan;
4. Monitoring and implement factory renovation plan and organize acceptance for the project.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Qualification:
1. College degree or above, Power Engineering/ Mechanical engineering/ electric engineering/ Refrigeration engineering or related major.
2. 5 years relative experience or above, familiar with maintenance of power generator/ air-conditioning/ air compressor/ exhaust equipment etc. in manufacturing industry .
3. Qualification which is issued by related institution or government dept.
4. Good English skills , can communicate with English fluently, Good at written and spoken.
1. College degree or above, Power Engineering/ Mechanical engineering/ electric engineering/ Refrigeration engineering or related major.
2. 5 years relative experience or above, familiar with maintenance of power generator/ air-conditioning/ air compressor/ exhaust equipment etc. in manufacturing industry .
3. Qualification which is issued by related institution or government dept.
4. Good English skills , can communicate with English fluently, Good at written and spoken.
Tại Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI