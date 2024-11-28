Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 62 Yên Phụ, Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Content Marketing

- Quản lý team content marketing của phòng marketing. Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm lên ý tưởng bài viết, trình bày nội dung) trên Fanpage, Website, Zalo...

- Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông như Social Content, Video Content, Ad Content, Landing Page, PR, Email marketing, ...

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan đảm bảo các kế hoạch brand/marketing/truyền thông được thực hiện xuyên suốt và hiệu quả.

- Quản lý, hướng dẫn, đào tạo, kiểm soát chất lượng công việc của các thành viên trong team.

- Những công việc khác theo phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Có hiểu biết và đam mê với nghành F&B nói chung, món ăn Quảng Đông nói riêng.

Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 01 năm lĩnh vực marketing hoặc sáng tạo nội dung.

Có tư duy sáng tạo tốt, nắm bắt trend nhanh.

Yêu thích công việc liên quan đến dịch vụ & trải nghiệm khách hàng.

Quyền Lợi

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Phụ cấp ăn trưa: 30.000/ngày.

Thưởng services charge.

Đóng BHXH theo quy định của nhà nước.

Nghỉ 06 ngày/ tháng. (Làm 02 ngày thứ 7, được linh động tùy chọn làm cả ngày hoặc nửa ngày).

Cách Thức Ứng Tuyển

