Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

Content Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 62 Yên Phụ, Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý team content marketing của phòng marketing. Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm lên ý tưởng bài viết, trình bày nội dung) trên Fanpage, Website, Zalo...
- Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông như Social Content, Video Content, Ad Content, Landing Page, PR, Email marketing, ...
- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan đảm bảo các kế hoạch brand/marketing/truyền thông được thực hiện xuyên suốt và hiệu quả.
- Quản lý, hướng dẫn, đào tạo, kiểm soát chất lượng công việc của các thành viên trong team.
- Những công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết và đam mê với nghành F&B nói chung, món ăn Quảng Đông nói riêng.
Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 01 năm lĩnh vực marketing hoặc sáng tạo nội dung.
Có tư duy sáng tạo tốt, nắm bắt trend nhanh.
Yêu thích công việc liên quan đến dịch vụ & trải nghiệm khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Phụ cấp ăn trưa: 30.000/ngày.
Thưởng services charge.
Đóng BHXH theo quy định của nhà nước.
Nghỉ 06 ngày/ tháng. (Làm 02 ngày thứ 7, được linh động tùy chọn làm cả ngày hoặc nửa ngày).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 09 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất