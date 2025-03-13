Tuyển Content Writer Công ty TNHH Green Beauty Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 216 - 218, Đ. Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung,Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lên kế hoạch và sản xuất nội dung (bài viết, hình ảnh, video ngắn) phục vụ cho hoạt động kinh doanh gia công mỹ phẩm trên các nền tảng Facebook, TikTok, Zalo, Website,…

- Viết bài PR, quảng bá thương hiệu, giới thiệu dịch vụ gia công mỹ phẩm theo hướng thu hút khách hàng.

- Xây dựng nội dung sáng tạo cho các chiến dịch Marketing, quảng cáo trên Facebook Ads, TikTok Ads.

- Hỗ trợ thực hiện livestream, chụp ảnh, quay video feedback khách hàng để tăng độ tin cậy của thương hiệu.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng – 1 năm trong lĩnh vực Content Social, đặc biệt trong ngành mỹ phẩm, làm đẹp, hoặc TMĐT.

- Có kỹ năng viết sáng tạo, dễ đọc, thu hút, phù hợp với từng nền tảng mạng xã hội.

- Hiểu biết về xu hướng làm đẹp, thị trường mỹ phẩm và tâm lý khách hàng có nhu cầu gia công mỹ phẩm.

- Có khả năng làm việc với các công cụ thiết kế cơ bản như Canva, CapCut, Photoshop… là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Green Beauty Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp: ăn trưa 25.000 VNĐ/1 ngày công;

- Chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật, xét tăng lương 1- 2 lần/năm;

- Được đào tạo chuyên sâu về ngành mỹ phẩm, kỹ năng Content Marketing, Social Media

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Green Beauty Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin