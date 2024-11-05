Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần AI Next Global HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần AI Next Global HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần AI Next Global HCM
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công Ty Cổ Phần AI Next Global HCM

Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công Ty Cổ Phần AI Next Global HCM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 24 Nguyễn Cơ Thạch, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Viết bài chuẩn SEO, đúng định hướng truyền thông của công ty
2. Kiểm tra insight các Fanpage và đưa ra nội dung content phù hợp.
3. Kiểm tra tin nhắn, comment và tương tác với người dùng trên các fanpage, group với lựa chọn nội dung thích hợp
4. Lên kế hoạch xây dựng hình ảnh trên các kênh truyền thông của công ty (website, fanpage, youtube, zalo OA...)
5. Họp và làm việc với các đơn vị liên quan để đồng bộ kế hoạch truyền thông, nội dung truyền thông.
6. Thu thập thông tin, tương tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình để viết bài về công ty.
7. Kiểm tra hiệu quả bài viết của các Fanpage và báo cáo lại cho cấp trên.
8. Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
9. Quản lý các hình ảnh bên ngoài của công ty.
10. Tổng hợp hình ảnh, nội dung cho kho nội dung.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành marketing, truyền thông, báo chí, quản trị kinh doanh...
- Kinh nghiệm: 1 năm
- Am hiểu về luật báo chí, luật quảng cáo
- Am hiểu về công ty, thị trường, đối thủ, sản phẩm...
- Am hiểu về truyền thông, quan hệ công chúng
- Có kiến thức về văn hóa xã hội
- Biết sử dụng các công cụ thống kê xu hướng tìm kiếm, từ khóa...

Tại Công Ty Cổ Phần AI Next Global HCM Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ T2 – T6 hàng tuần.
- Thu nhập: 8-12tr (thưởng DS, KPI...)
- Chính sách phát triển với lộ trình thăng tiến rõ ràng, vững bền.
- Cơ hội học tập, ứng dụng công nghệ AI.
- Được đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ phát triển bản thân, Tâm - Thân – Trí.
- Được làm việc trong môi trường công tâm, chính trực, nhân văn dựa trên giá trị cốt lõi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần AI Next Global HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần AI Next Global HCM

Công Ty Cổ Phần AI Next Global HCM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 92A Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

