Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN IWAKY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 65 Ngõ 54 Đ. Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Giúp khách hàng giải quyết vấn đề về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Nhận và xử lý yêu cầu, khiếu nại của khách hàng.

Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ và giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

Thu thập, tổng hợp thông tin từ khách hàng và báo cáo với các phòng ban liên quan.

Sử dụng kỹ năng giao tiếp để xây dựng mối quan hệ vững chắc với khách hàng.

Góp ý với các phòng ban liên quan để cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên vị trí chăm sóc khách hàng hoặc tương đương

Đổ tuổi Trên 26 tuổi

Cskh trao đổi khách hàng và trả lời theo kịch bản sẵn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IWAKY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8.000.000đ – 10.000.000đ/tháng tùy năng lực

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật: BHXH, BHYT, BHTN

Được đào tạo và phát triển kỹ năng nghiệp vụ

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IWAKY VIỆT NAM

