Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN IWAKY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IWAKY VIỆT NAM
- Hà Nội: 65 Ngõ 54 Đ. Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Giúp khách hàng giải quyết vấn đề về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Nhận và xử lý yêu cầu, khiếu nại của khách hàng.
Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ và giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
Thu thập, tổng hợp thông tin từ khách hàng và báo cáo với các phòng ban liên quan.
Sử dụng kỹ năng giao tiếp để xây dựng mối quan hệ vững chắc với khách hàng.
Góp ý với các phòng ban liên quan để cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đổ tuổi Trên 26 tuổi
Cskh trao đổi khách hàng và trả lời theo kịch bản sẵn
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IWAKY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật: BHXH, BHYT, BHTN
Được đào tạo và phát triển kỹ năng nghiệp vụ
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IWAKY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
