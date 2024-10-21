Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của cửa hàng. Quản lý việc thực hiện các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của cửa hàng Duy trì & đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn của nhãn hàng Order, tiếp nhận hàng hóa từ nhà cung cấp Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khu vực làm việc & hoạt động của nhà hàng. Quản lý P&L (doanh số & lợi nhuận), chiến lược kinh doanh, quản lý chi phí hàng hóa, quản lý nhân sự trong ca làm việc) Đảm bảo việc thanh toán theo đúng quy trình thanh toán của công ty. Vận hành ca, sắp xếp lịch làm việc nhân viên Phỏng vấn, đào tạo nhân viên trong cửa hàng Lập báo cáo hàng tuần & báo cáo cho Quản lý khu vực Ghi nhận các phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu từ 2 năm ở vị trí tương đương Quản lý cửa hàng trong lĩnh vực F&B/Retail Có kinh nghiệm quản lý các chi phí COL, COGS, PnL Có tư duy quản lý, kỹ năng chăm sóc khách hàng, giao tiếp tốt Có thể lên HCM công tác tối thiểu 2 tháng trong thời gian đầu (có hỗ trợ chỗ ở và phụ cấp công tác) Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13 + Thưởng doanh số Phụ cấp cơm/tháng + Phụ cấp điện thoại/tháng + Phụ cấp ca tối sau 22h00 Nhân lương Lễ, Tết Được tham gia BHXH, tái khám sức khỏe định kỳ Cơ hội thăng tiến ở các vị trí vận hành Đào tạo chi tiết công việc, môi trường làm việc trẻ và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)

