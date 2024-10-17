Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty CP Bibomart TM, tầng 10, tòa nhà Handico, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Xây dựng và phát triển nguồn cung Quản lý danh mục hàng hóa Đàm phán chính sách, hợp đồng thương mại Duy trì quan hệ đối tác, nhà cung Quản trị ngành hàng Xây dựng chiến lược sản phẩm Phối hợp với Nhà cung cấp và Marketing xây dựng chương trình khuyến mại Đảm bảo các chỉ số.: Doanh số, Tồn kho, Lãi gộp...

Xây dựng và phát triển nguồn cung

Quản lý danh mục hàng hóa

Đàm phán chính sách, hợp đồng thương mại

Duy trì quan hệ đối tác, nhà cung

Quản trị ngành hàng

Xây dựng chiến lược sản phẩm

Phối hợp với Nhà cung cấp và Marketing xây dựng chương trình khuyến mại

Đảm bảo các chỉ số.: Doanh số, Tồn kho, Lãi gộp...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:

Tốt nghiệp Đại học trở lên, thuộc các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Thương mại... Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mua hàng, ưu tiên ngành hàng Có kiến thức chuyên sâu về công tác mua hàng, tìm kiếm nhà cung cấp Thành thạo các chương trình phần mềm văn phòng Có thể sử dụng tiếng Anh Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và cầu thị hợp tác Sẵn sàng làm việc trong môi trường công việc có áp lực cao đòi hỏi tập trung công việc Quản lý được sự thay đổi

Tốt nghiệp Đại học trở lên, thuộc các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Thương mại...

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mua hàng, ưu tiên ngành hàng

Có kiến thức chuyên sâu về công tác mua hàng, tìm kiếm nhà cung cấp

Thành thạo các chương trình phần mềm văn phòng

Có thể sử dụng tiếng Anh

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và cầu thị hợp tác

Sẵn sàng làm việc trong môi trường công việc có áp lực cao đòi hỏi tập trung công việc

Quản lý được sự thay đổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:

Mức lương: từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ++ (có thể thương lượng tùy theo mức kinh nghiệm) Thưởng tháng lương thứ 13++ Tham gia BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước Thường xuyên được đào tạo để nâng cao trình độ, được lựa chọn các mảng công việc QL ngành hàng.

Mức lương: từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ++ (có thể thương lượng tùy theo mức kinh nghiệm)

Thưởng tháng lương thứ 13++

Tham gia BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước

Thường xuyên được đào tạo để nâng cao trình độ, được lựa chọn các mảng công việc QL ngành hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin