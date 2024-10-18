Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Đọc, viết và gỡ lỗi mã cho các ứng dụng iOS/AndroidOS. Tìm hiểu và thực hành các nguyên tắc cơ bản của chu trình phát triển của ứng dụng di động. Được hướng dẫn bởi những đồng đội giàu kinh nghiệm trong quá trình thực tập và thăng tiên trong mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Cộng tác và làm việc với các kỹ sư phầm mềm chuyên nghiệp. Tham gia với các nhóm đa chức năng để cung cấp các tính năng mới cho sản phẩm của khách hàng. Thành thạo với Agile, DevOps và triển khai liên tục.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm vững chắc về React Native (cùng với iOS hoặc Android) với sự hiểu biết rõ ràng về khác khái niệm (ít nhất một năm kinh nghiệm) Có kinh nghiệm với Redux và Redux Saga Có kinh nghiệm vững vàng với các ngôn ngữ/framework lập trình: Typescypt/ Javascipt / ReactJS Có kinh nghiệm làm việc với các ngôn ngữ Swift/Kotlin là một lợi thế. Kiến thức tốt về mobile UI, các nguyên tắc và mẫu thiết kế hiện đại. Có kinh nghiệm với các quy trình xây dựng về thiết lập, định cấu hình và xuất bản ứng dụng React Native lên App store và Google Play là một lợi thế. Hiểu biết vững chắc về các nguyên tắc kiểm soát phiên bản Kiến thức về cấu trúc dữ liệu và thuật toán là một ưu điểm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm hấp dẫn tuỳ thuộc năng lực và kinh nghiệm làm việc. Tổng thu nhập tới 13 tháng lương/ năm Thưởng định kỳ và xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc; Tham gia gói bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật Thời gian làm việc : 08:30- 18:00 từ thứ 2 đến thứ 6, Thứ 7 làm việc sáng: 09:00-12h Được hưởng đầy đủ các chế độ của công ty: thưởng công việc, ngày lễ, Tết, liên hoan, sinh nhật, teambuilding, nghỉ mát, gala, ... Được tham gia các Câu lạc bộ nội bộ: Đá bóng, cầu lông, bơi lội, ... Được tư vấn và chia sẻ về định hướng, phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân. ĐẶC BIỆT Được tham gia các buổi đào tạo chuyên môn, đào tạo kỹ năng miễn phí tại công ty Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICI

