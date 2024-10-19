Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa Newskyline, Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các nội dung, tạo hiệu ứng... để tạo thành 1 video hoàn chỉnh theo yêu cầu của Leader.

- Set up bối cảnh quay cho phù hợp, đưa ra gợi ý về hướng quay, trình tự quay

- Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của team

- Lên ý tưởng cho video hoặc đóng góp xây dựng kịch bản video theo yêu cầu, ý tưởng của bộ phận marketing;

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 1 năm trong việc quay dựng Năng động, sáng tạo, bắt trend xu hướng Tiktok Có thể hỗ trợ setup Livestream Có tư duy ánh sáng, màu sắc, blend Sử dụng tốt các loại máy ảnh, máy quay phim bán chuyên và chuyên nghiệp Thành thạo các phần mềm dựng và chỉnh sửa video: Adobe Premiere, Photoshop, Adobe After Effercts... Có khả năng chịu được áp lực công việc cao, teamwork tốt Có nền tảng về truyền thông, mỹ thuật, thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh, công nghệ thông tin là lợi thế Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức quay và dựng kỹ xảo, quay TikTok Có sẵn thiết bị quay và đã từng làm trong ngành Thời trang là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: mức lương thỏa thuận theo năng lực Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật Review lương thưởng định kỳ hàng năm. Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ... Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính... Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài. Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận. Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

