Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MIZA NGHI SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: MIZA Nghi Sơn, Khu công nghiệp số 05, thuộc khu kinh tế Nghi Sơn, xã Trường Lâm , Nghi Sơn

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

v Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán

v

Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán

- Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật.

-

Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật.

- Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán.

Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán.

- Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp.

Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp.

v Quản lý, đào tạo kế toán viên

Quản lý, đào tạo kế toán viên

- Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp.

Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp.

- Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.

Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.

- Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ.

Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ.

- Hỗ trợ quản trị doanh nghiệp.

Hỗ trợ quản trị doanh nghiệp.

v Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp

- Tính toán giá thành sản phẩm, các bút toán tính thuế.

Tính toán giá thành sản phẩm, các bút toán tính thuế.

- Đối chiếu công nợ với khách hàng – chủ đầu tư – ngân hàng;

Đối chiếu công nợ với khách hàng – chủ đầu tư – ngân hàng;

- Tính toán lương, bảo hiểm nhân viên...

Tính toán lương, bảo hiểm nhân viên...

- Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản.

Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản.

- Lập bảng cân đối kế toán; điều tra các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp.

Lập bảng cân đối kế toán; điều tra các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp.

- Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.

Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.

- Xây dựng bộ đinh mức và báo cáo phân tích quản trị.

Xây dựng bộ đinh mức và báo cáo phân tích quản trị.

v Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính

Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính

- Xác định các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Xác định các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

- Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn lợi tài chính cho doanh nghiệp.

Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn lợi tài chính cho doanh nghiệp.

- Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của doanh nghiệp.

Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của doanh nghiệp.

v Lập – trình bày báo cáo tài chính

Lập – trình bày báo cáo tài chính

- Định kỳ phối hợp với các kế toán viên kế toán tổng hợp; lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

Định kỳ phối hợp với các kế toán viên kế toán tổng hợp; lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

- Phối hợp với kế toán tổng hợp trình bày báo cáo tài chính trước ban lãnh đạo doanh nghiệp, với cơ quan kiểm toán.

Phối hợp với kế toán tổng hợp trình bày báo cáo tài chính trước ban lãnh đạo doanh nghiệp, với cơ quan kiểm toán.

v Các nhiệm vụ khác

Các nhiệm vụ khác

- Kế toán trưởng là người trực tiếp đứng ra thực hiện các giao dịch vay tín dụng với ngân hàng và trong lĩnh vực tài chính.

Kế toán trưởng là người trực tiếp đứng ra thực hiện các giao dịch vay tín dụng với ngân hàng và trong lĩnh vực tài chính.

- Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh kiểm toán của cơ quan chức năng.

Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh kiểm toán của cơ quan chức năng.

- Đưa ra đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong hoạt động xử lý công việc của bộ phận kế toán.

Đưa ra đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong hoạt động xử lý công việc của bộ phận kế toán.

- Đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong công việc.

Đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong công việc.

- Điều hành, tổ chức các cuộc họp của bộ phận kế toán.

Điều hành, tổ chức các cuộc họp của bộ phận kế toán.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp với các trưởng bộ phận, ban lãnh đạo công ty khi được yêu cầu.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp với các trưởng bộ phận, ban lãnh đạo công ty khi được yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn, bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận: Cử nhân Tài Chính – Kế toán. Có Bằng MBA, CPA, CFA là một lợi thế.

-

Trình độ học vấn, bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận: Cử nhân Tài Chính – Kế toán. Có Bằng MBA, CPA, CFA là một lợi thế.

- Kinh nghiệm công tác: Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 5 năm tại các Doanh nghiệp trong ngành Sản xuất và có qui mô vốn lớn (trên 300 tỷ)

Kinh nghiệm công tác: Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 5 năm tại các Doanh nghiệp trong ngành Sản xuất và có qui mô vốn lớn (trên 300 tỷ)

- Ưu tiên Nam

- Có thể đi công tác

- Các kỹ năng liên quan đến công việc:

Các kỹ năng liên quan đến công việc:

· Quan hệ tốt với các cơ quan chức năng, có năng lực về công tác đối ngoại

·

Quan hệ tốt với các cơ quan chức năng, có năng lực về công tác đối ngoại

· Trung thực, không lợi ích cá nhân, không gây chia rẽ nội bộ

Trung thực, không lợi ích cá nhân, không gây chia rẽ nội bộ

· Khả năng đánh giá vấn để phải nhạy bén, phù hợp với đơn vị

Khả năng đánh giá vấn để phải nhạy bén, phù hợp với đơn vị

· Có tư duy logic, tư duy phân tích nhạy bén

Có tư duy logic, tư duy phân tích nhạy bén

· Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc.

Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc.

· Chịu được áp lực cao

Chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH MIZA NGHI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận, khoảng 40 triệu.

-

Mức lương thỏa thuận, khoảng 40 triệu.

- Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Được cung cấp xe đưa đón theo Ban Lãnh đạo.

Được cung cấp xe đưa đón theo Ban Lãnh đạo.

- Các chế độ khám chữa bệnh tại bệnh việc quốc tế, phúc lợi công ty dành cho quản lý, bảo hiểm quốc tế

Các chế độ khám chữa bệnh tại bệnh việc quốc tế, phúc lợi công ty dành cho quản lý, bảo hiểm quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MIZA NGHI SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin