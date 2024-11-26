Tuyển Quản lý kinh doanh CỬA HÀNG THIẾT KẾ THỜI TRANG VROSA VŨ TƯỜNG VI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

1. Triển khai các hoạt động kinh doanh, phát triển khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ.

- Quản lý, vận hành, đảm bảo cửa hàng hoạt động luôn trong trạng thái tốt nhất.

- Đảm bảo các tiêu chuẩn phục vụ tại cửa hàng, tác phong, thái độ, kỉ luật của nhân viên luôn ở trạng thái tốt nhất.

- Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Khai thác nhu cầu sở thích của khách hàng, thuyết phục khách hàng mua hàng.

2. Giới thiệu, tư vấn, thuyết phục và chăm sóc khách hàng trong quá trình tư vấn.

- Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục (online, offline) khách hàng sử dụng sản phẩm.

- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ, duy trì mối quan hệ với khách hàng để phát triển hoạt động kinh doanh.

- Thu thập thông tin khách hàng, làm cơ sở dữ liệu để phục vụ việc chăm sóc, tư vấn bán hàng cho khách hàng.

- Duy trì doanh thu từ các tập khách hàng thân thiết. Phát triển các khách hàng tiềm năng.

3. Thực hiện cập nhật hàng hoá, sản phẩm.

- Theo dõi, quản lý hàng hóa tại cửa hàng, đảm bảo tỷ trọng hàng hóa ở mức đáp ứng được các mục tiêu công ty đề ra.

- Bảo quản sản phẩm cửa hàng, đảm bảo hình ảnh sản phẩm, trưng bày tại cửa hàng.

- Quản lý các công việc xuất nhập tồn hàng hóa tại cửa hàng. Không để xảy ra tình trạng thất thoát, lỗi sản phẩm do bảo quản không tốt.

4. Quản lý nhân sự

- Cùng bộ phận Nhân sự tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng.

- Sắp xếp và quản lý lịch làm việc hàng tuần của nhân viên cấp dưới.

- Theo dõi, kiểm tra giờ giấc đi làm của từng nhân viên thuộc quyền quản lý của mình.

- Giám sát thái độ, tinh thần và tác phong làm việc của nhân viên.

- Họp định kỳ đồng thời tiếp nhận ý kiến của nhân viên.

5. Các công việc khác

- Triển khai khảo sát, đánh giá sản phẩm mới, chào hàng mẫu đến khách hàng.

- Các công việc khác trong chuyên môn do cấp trên phân bổ.

6. Báo cáo định kỳ và theo yêu cầu chuyên biệt của cấp trên

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan.

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên nhân viên có kinh nghiệm làm tại các hãng thời trang cao cấp.

- Đam mê và kiến thức vững về thế giới thời trang và xu hướng

- Hiểu biết về các sản phẩm thời trang, chất liệu, cách phối đồ và phong cách.

- Có khả năng giao tiếp tiếng anh bán hàng, bán hàng với khách nước ngoài.

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Lương cứng + phụ cấp: 12 triệu +% Thưởng (thu nhập upto 18 triệu/tháng)

- Được cung cấp trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công việc.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty

- Được tính thâm niên theo tỷ lệ 5-10% vào lương hàng tháng khi làm việc từ đủ 3 năm trở lên.

- Lễ, tết theo quy định công ty

- Nghỉ 2 ngày/ tháng

