Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Panthera làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tổng hợp, lưu trữ và bóc tách dữ liệu của sản phẩm từ nhiều nguồn khác nhau (Adjust, Appsflyer, Ad Network, Firebase...). Lập báo cáo dựa trên các chỉ số thu thập được và tiến hành phân tích để đưa ra được đánh giá tổng quan, cũng như các đề xuất để xử lý, tối ưu nhằm giúp dự án đạt kết quả tốt nhất. Tạo các dashboard giúp tối ưu quá trình đọc và phân tích dữ liệu của team sản phẩm và team marketing. Phân loại khách hàng trong sản phẩm game. Dự đoán và phân loại các tập khách hàng dựa trên hành vi của khách hàng (trả phí hay free, khách hàng chuẩn bị bỏ game...) Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu quá trình thu thập, xử lý dữ liệu người chơi, hỗ trợ tốt nhất cho việc phân tích số liệu, hành vi người dùng. Luôn cập nhật kiến thức nghề nghiệp và xu thế làm game mới. Hoàn thành các nhiệm vụ khác liên quan đến công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1 năm kinh nghiệm trở lên làm Data Analyst ngành Game. Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên chuyên ngành Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, Toán tin ứng dụng và các chuyên ngành liên quan. Có kiến thức về thống kê và kinh nghiệm sử dụng các gói thống kê để phân tích tập dữ liệu (Excel, SPSS, SAS etc.) Mạnh về kỹ năng phân tích (thu thập, phân tích, chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin chi tiết) Hiểu biết cơ bản về Google Cloud: Dataflow; Cloud Function; Bigquery Sử dụng thành thạo Python, SQL Có kinh nghiệm với các Tools Visualization ( Google Data Studio/Power BI/Tableau/Looker)

Tại Công ty Cổ phần Panthera Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15.000.000 - 25.000.000. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe. Thưởng cuối năm (T13,14,...) theo doanh thu của công ty và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, nhân viên xuất sắc, thưởng dự án, thưởng sinh nhật, thích là thưởng ...) Được đánh giá hiệu suất và tăng lương định kỳ 6 tháng/lần. Nghỉ phép hưởng nguyên lương 12 ngày/ năm. Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty. Cung cấp trang thiết bị hiện đại đầy đủ để phục vụ công việc. Các chuyến du lịch, teambuilding hấp dẫn hàng năm trong hoặc ngoài nước. Sử dụng các tiện ích Gym, Bể bơi, Golf miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Panthera

