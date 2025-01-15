Tuyển Data Analyst Bravestars Games làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa văn phòng HUD Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thu thập dữ liệu và làm sạch dữ liệu từ các nguồn dữ liệu có sẵn như: AF/Game Analytics/Google Analytics

Phân tích báo cáo lập bảng dữ liệu cho các bên liên quan

Hỗ trợ nghiên cứu các giải pháp tối ưu hoá doanh thu trên dữ liệu thị trường

Phân tích hành vi người dùng dựa trên tệp users có sẵn

Xây dựng bộ khung log event cho từng sản phẩm

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về phân tích dữ liệu mobile game

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Toán học, Khoa học máy tính hoặc các lĩnh vực liên quan.

Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu sql,excel/google excel/firebase/Looker

Hiểu biết về các chỉ số quan trọng trong ngành game như DAU, MAU, ARPU, Retention, LTV,...

Kỹ năng tư duy phân tích và giải quyết vấn đề tốt

Tại Bravestars Games Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng hấp dẫn, cạnh tranh, mức lương cứng upto 25M.

Thưởng cố định tháng lương 13 và chia sẻ lợi nhuận theo hiệu suất (tổng thu nhập lên tới 15-20 tháng lương/ năm).

Hỗ trợ 100% chính sách bảo hiểm dành cho người lao động theo quy định công ty. Và được tham gia bảo hiểm sức khỏe PVI sau khi lên chính thức.

Chính sách học tập hàng năm với mục tiêu phát triển, bồi dưỡng nhân viên từ 5M-20M/cá nhân.

Các hệ thống ghi nhận liên tục, vinh danh, khen thưởng trong quý và cuối quý, cuối năm thúc đẩy môi trường làm việc.

Các phúc lợi tốt và chăm sóc nhân viên đặc biệt: du lịch 2 lần/năm, team bonding mỗi quý, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm, sinh nhật, quà lễ Tết,...

Môi trường làm việc tiện nghi, cung cấp trang thiết bị hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bravestars Games

