Tuyển Data Analyst Bravestars Games làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Bravestars Games
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa văn phòng HUD Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Thu thập dữ liệu và làm sạch dữ liệu từ các nguồn dữ liệu có sẵn như: AF/Game Analytics/Google Analytics
Phân tích báo cáo lập bảng dữ liệu cho các bên liên quan
Hỗ trợ nghiên cứu các giải pháp tối ưu hoá doanh thu trên dữ liệu thị trường
Phân tích hành vi người dùng dựa trên tệp users có sẵn
Xây dựng bộ khung log event cho từng sản phẩm
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về phân tích dữ liệu mobile game
Tại Bravestars Games Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hàng tháng hấp dẫn, cạnh tranh, mức lương cứng upto 25M.
Thưởng cố định tháng lương 13 và chia sẻ lợi nhuận theo hiệu suất (tổng thu nhập lên tới 15-20 tháng lương/ năm).
Hỗ trợ 100% chính sách bảo hiểm dành cho người lao động theo quy định công ty. Và được tham gia bảo hiểm sức khỏe PVI sau khi lên chính thức.
Chính sách học tập hàng năm với mục tiêu phát triển, bồi dưỡng nhân viên từ 5M-20M/cá nhân.
Các hệ thống ghi nhận liên tục, vinh danh, khen thưởng trong quý và cuối quý, cuối năm thúc đẩy môi trường làm việc.
Các phúc lợi tốt và chăm sóc nhân viên đặc biệt: du lịch 2 lần/năm, team bonding mỗi quý, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm, sinh nhật, quà lễ Tết,...
Môi trường làm việc tiện nghi, cung cấp trang thiết bị hiện đại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bravestars Games
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
