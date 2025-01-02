Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH EYESTORM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH EYESTORM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH EYESTORM
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
CÔNG TY TNHH EYESTORM

Data Analyst

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại CÔNG TY TNHH EYESTORM

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Thu thập và xử lý dữ liệu: Thu thập, làm sạch và phân tích dữ liệu từ các nguồn như như Appsflyer, Ad Networks, Firebase, Google Analytics,... Đảm bảo dữ liệu được làm sạch và tổ chức tốt để phục vụ các phân tích chuyên sâu.
Thu thập và xử lý dữ liệu:
Phân tích và báo cáo: Lập báo cáo dựa trên các chỉ số thu thập được, đánh giá tổng quan về hiệu suất sản phẩm từ đó đưa ra các khuyến nghị hỗ trợ các đội ngũ sản phẩm, marketing và vận hành.
Phân tích và báo cáo:
Phân loại và nghiên cứu hành vi khách hàng: Phân tích và đưa ra các dự đoán về hành vi người chơi (player churn, spending behavior,...). Xây dựng mô hình dự đoán hành vi người chơi để hỗ trợ chiến lược phát triển sản phẩm.
Phân loại và nghiên cứu hành vi khách hàng:
Hỗ trợ thử nghiệm và tối ưu hóa: Hỗ trợ thực hiện các A/B test và đề xuất các cơ hội tối ưu hóa doanh thu dựa trên dữ liệu người dùng và thị trường.
Hỗ trợ thử nghiệm và tối ưu hóa:
Cập nhật xu hướng và thực hiện nhiệm vụ: Liên tục cập nhật kiến thức về ngành game và các xu hướng mới. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Cập nhật xu hướng và thực hiện nhiệm vụ:

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cử nhân đại học chuyên ngành Khoa học dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Toán học, Khoa học máy tính hoặc các lĩnh vực liên quan
Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh (nghe, nói, viết)
Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu như SQL, Python, R hoặc các nền tảng BI (Tableau, Power BI, Looker,...).
Hiểu biết về các chỉ số quan trọng trong ngành game như DAU, MAU, ARPU, Retention, LTV,...
Có kinh nghiệm làm việc với dữ liệu lớn (Big Data) hoặc nền tảng Cloud (Google BigQuery, AWS, Azure) là một lợi thế.
Kỹ năng tư duy phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Đam mê với ngành game và có hiểu biết cơ bản về hành vi người chơi là một lợi thế lớn.

Tại CÔNG TY TNHH EYESTORM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 20 đến 25 triệu đồng (net)
Thưởng lễ tết và các chế độ khác
Review lương 02 lần/năm
Được cung cấp thiết bị làm việc
Làm việc 05 ngày/tuần (Nghỉ thứ 7, CN)
Thử việc 02 tháng, nhận 85% mức lương chính thức
Đóng BHSK, sử dụng khám chữa bệnh tại các hệ thống bệnh viện Quốc tế
Tham gia team building, du lịch hàng năm cùng Công ty
Các chế độ BHXH và nghỉ phép theo quy định của Pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EYESTORM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EYESTORM

CÔNG TY TNHH EYESTORM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Thanh Xuân, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-data-analyst-thu-nhap-20-25-trieu-tai-ha-noi-job275070
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần METUB Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Analyst Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 35 USD
Trusting Social
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 35 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unimob Studio
Tuyển Data Analyst Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Unimob Studio
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Analyst Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trusting Social
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Data Analyst FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Tuyển Data Analyst Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH MTV STRIDE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Tuyển Data Analyst Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco
Hạn nộp: 30/09/2025
Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần METUB Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Analyst Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 35 USD
Trusting Social
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 35 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unimob Studio
Tuyển Data Analyst Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Unimob Studio
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Analyst Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trusting Social
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Data Analyst FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Tuyển Data Analyst Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH MTV STRIDE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Tuyển Data Analyst Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Analyst SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD SonatGame Studio
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst Công ty CP Savvycom TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu Công ty CP Savvycom TOP CÔNG TY
12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holding
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH ZEDER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ZEDER VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Analyst Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Crossian
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Analyst LIFESUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 35 Triệu LIFESUP
18 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu SonatGame Studio
Trên 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 USD CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
1 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst Công ty TNHH SGS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH SGS Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Mageplaza làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu Công ty TNHH Mageplaza
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Viettel Software
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Panthera làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Panthera
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH DATAPOT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DATAPOT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst MindX Technology School làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu MindX Technology School
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Titan Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Titan Global
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Analyst Viettel IDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viettel IDC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Ichibaone Platform
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Analyst Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm