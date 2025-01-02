Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH EYESTORM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Thu thập và xử lý dữ liệu: Thu thập, làm sạch và phân tích dữ liệu từ các nguồn như như Appsflyer, Ad Networks, Firebase, Google Analytics,... Đảm bảo dữ liệu được làm sạch và tổ chức tốt để phục vụ các phân tích chuyên sâu.

Phân tích và báo cáo: Lập báo cáo dựa trên các chỉ số thu thập được, đánh giá tổng quan về hiệu suất sản phẩm từ đó đưa ra các khuyến nghị hỗ trợ các đội ngũ sản phẩm, marketing và vận hành.

Phân loại và nghiên cứu hành vi khách hàng: Phân tích và đưa ra các dự đoán về hành vi người chơi (player churn, spending behavior,...). Xây dựng mô hình dự đoán hành vi người chơi để hỗ trợ chiến lược phát triển sản phẩm.

Hỗ trợ thử nghiệm và tối ưu hóa: Hỗ trợ thực hiện các A/B test và đề xuất các cơ hội tối ưu hóa doanh thu dựa trên dữ liệu người dùng và thị trường.

Cập nhật xu hướng và thực hiện nhiệm vụ: Liên tục cập nhật kiến thức về ngành game và các xu hướng mới. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cử nhân đại học chuyên ngành Khoa học dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Toán học, Khoa học máy tính hoặc các lĩnh vực liên quan

Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh (nghe, nói, viết)

Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu như SQL, Python, R hoặc các nền tảng BI (Tableau, Power BI, Looker,...).

Hiểu biết về các chỉ số quan trọng trong ngành game như DAU, MAU, ARPU, Retention, LTV,...

Có kinh nghiệm làm việc với dữ liệu lớn (Big Data) hoặc nền tảng Cloud (Google BigQuery, AWS, Azure) là một lợi thế.

Kỹ năng tư duy phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Đam mê với ngành game và có hiểu biết cơ bản về hành vi người chơi là một lợi thế lớn.

Tại CÔNG TY TNHH EYESTORM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 20 đến 25 triệu đồng (net)

Thưởng lễ tết và các chế độ khác

Review lương 02 lần/năm

Được cung cấp thiết bị làm việc

Làm việc 05 ngày/tuần (Nghỉ thứ 7, CN)

Thử việc 02 tháng, nhận 85% mức lương chính thức

Đóng BHSK, sử dụng khám chữa bệnh tại các hệ thống bệnh viện Quốc tế

Tham gia team building, du lịch hàng năm cùng Công ty

Các chế độ BHXH và nghỉ phép theo quy định của Pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EYESTORM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.