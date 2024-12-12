Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

- Chủ động nghiên cứu, xác định các nguồn, loại hình dữ liệu cần thiết cho hoạt động phân tích dữ liệu theo yêu cầu được giao;

- Thực hiện các phân tích dữ liệu đa chiều, xây dựng và cập nhật các mô hình phân tích, học máy theo từng yêu cầu cụ thể để phát hiện xu hướng, cơ hội và rủi ro kinh doanh;

- Thiết kế, xây dựng, quản trị các hệ thống báo cáo quản trị thông minh (BI) như PowerBI, Tableau, … phục vụ hoạt động phân tích dữ liệu, kinh doanh;

- Xác định và triển khai các cơ hội để tự động hóa luồng lưu chuyển dữ liệu giúp tối ưu hoạt động phân tích dữ liệu và kinh doanh;

- Phối hợp, tham vấn với các phòng ban liên quan để hiểu rõ nhu cầu kinh doanh, quản trị theo từng giai đoạn;

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của Quản lý.