Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Data Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Chủ động nghiên cứu, xác định các nguồn, loại hình dữ liệu cần thiết cho hoạt động phân tích dữ liệu theo yêu cầu được giao;
- Thực hiện các phân tích dữ liệu đa chiều, xây dựng và cập nhật các mô hình phân tích, học máy theo từng yêu cầu cụ thể để phát hiện xu hướng, cơ hội và rủi ro kinh doanh;
- Thiết kế, xây dựng, quản trị các hệ thống báo cáo quản trị thông minh (BI) như PowerBI, Tableau, … phục vụ hoạt động phân tích dữ liệu, kinh doanh;
- Xác định và triển khai các cơ hội để tự động hóa luồng lưu chuyển dữ liệu giúp tối ưu hoạt động phân tích dữ liệu và kinh doanh;
- Phối hợp, tham vấn với các phòng ban liên quan để hiểu rõ nhu cầu kinh doanh, quản trị theo từng giai đoạn;
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử: Shopee, Lazada, Giao hàng tiết kiệm,….

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 20.000.000 - 25.000.000 vnđ/tháng ++ (Có thể deal theo năng lực)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 05, Toàn B1, Roman Plaza, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

