Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH KAMEREO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Kim Khí Thăng Long, 01 Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập và phân tích dữ liệu trong kinh doanh và vận hành để tìm ra "Vấn đề là gì?" và cải thiện cùng với các bộ phận liên quan.

Cộng tác với nhiều bộ phận như bán hàng, vận hành, chuỗi cung ứng tìm hiểu sâu về các yếu tố cản trở chính và tìm cách tối ưu hoá.

Theo dõi hiệu quả kinh doanh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và đưa ra các khuyến nghị để thúc đẩy hoạt động kinh doanh đạt các mốc dự kiến.

.

Hỗ trợ phân tích dữ liệu, cung cấp các báo cáo và khuyến nghị để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh.

Tiến hành phân tích đặc biệt để xác định các vấn đề tiềm ẩn mới và đưa ra các đề xuất.

Theo dõi hiệu quả các kênh bán hàng, đảm bảo tỷ suất lợi nhuận và chi phí đi đúng hướng.

Liên lạc với nhóm Công nghệ về cải tiến sản phẩm và hệ thống để đạt được thành công trong vận hành và trải nghiệm của khách hàng một cách tuyệt vời.

Dẫn dắt các dự án trọng điểm, theo dõi /quản lý các kênh bên thứ 3 (nếu có), nghiên cứu và củng cố quan hệ với các đối tác bên ngoài.

Đề xuất các chiến lược tăng trưởng, thực hiện và lãnh đạo các dự án để đảm bảo đạt được những mục tiêu.

Tiến hành nghiên cứu thị trường, so sánh điểm chuẩn để đảm bảo khả năng cạnh tranh về giá của công ty và sự hài lòng của khách hàng.

Xây dựng, thể hiện và khuyến khích tinh thần “Kaizen” trong tổ chức.

Collect and analyze data in business to find out “What's The Problem?” and facilitate the related teams to find the solutions.

Collaborate with multiple departments such as Sales, Operations, Supply Chain to deep dive into key blockers and find ways to optimize.

Monitor daily, weekly, monthly business performance and come up with recommendations to drive business to expected milestones.

Assist in data analysis, provide reports and recommendations to drive business efficiency.

Conduct ad hoc analysis to identify new potential problems and come up with suggestions.

Track the efficiency of various sales channels, ensure profit margin and costs are on track.

Liaise with Tech team on product and system improvements to achieve operation success and great customer experience.

Lead key projects, manage 3rd party channels, research and strengthen external partnerships.

Suggest growth strategy with BOS Manager, execute and lead projects to ensure targets are met.

Conduct market research, benchmarking to ensure company pricing competitiveness & customer satisfaction.

Build, manifest and encourage “kaizen” spirit among the organization.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh tốt.

Có kinh nghiệm với thương mại điện tử, chuỗi cung ứng, tư vấn là 1 điểm cộng.

Suy nghĩ logic và giải quyết vấn đề tốt.

Chủ động, tự tạo động lực cho bản thân, tập trung vào kết quả, yêu thích thử thách.

Kỹ năng lãnh đạo tốt, giao tiếp tốt, nhiệt tình.

Giao tiếp tốt, thích làm việc nhóm, thích giải quyết vấn đề.

Có khả năng xử lý dữ liệu tốt.

Giỏi Excel, Word, Powerpoint.

Native in Vietnamese and Good Business English.

Experience in Ecommerce, Supply Chain, Consulting is a plus.

Strong logical thinking and problem solving skills.

Proactive, self-motivation, result-focus, challenges lover.

Strong team management, communication, enthusiasm.

Good communication, love to work in team, love to solve problems.

Good at data processing skill.

Excellent in Excel, Word, Powerpoint.

Tại CÔNG TY TNHH KAMEREO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh.

Lương thử việc 100%.

Xét tăng lương mỗi năm một lần vào tháng 12.

Thời gian làm việc: 9:00 - 17:30, 5 ngày/tuần.

Chế độ ngày phép 12 ngày/năm.

Cung cấp laptop và công cụ dụng cụ cần thiết.

Salary: Competitive Salary.

The probationary salary is 100%.

Salary review once a year in December.

Working time is 9:00 - 17:30, 5 days/week.

Annual Leave is 12 days/year.

Provide laptop and necessary equipment.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KAMEREO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin