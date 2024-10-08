Tuyển Data Analyst FPT IS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Data Analyst FPT IS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

FPT IS
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
FPT IS

Data Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại FPT IS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường Sáng Tạo, KCX Tân Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tạo và phát triển các báo cáo cũng như trang tổng quan cung cấp thông tin chuyên sâu về các chỉ số kinh doanh chính và chỉ số hiệu suất
• Phân tích dữ liệu và xác định các mô hình cũng như xu hướng có thể giúp đưa ra các quyết định chiến lược.
• Làm việc chặt chẽ với các nhóm đa chức năng để hiểu nhu cầu và yêu cầu kinh doanh.
• Xác định và đề xuất các nguồn dữ liệu có thể được sử dụng để cải thiện hiệu quả kinh doanh và ra quyết định.
• Phát triển và duy trì các mô hình dữ liệu, từ điển dữ liệu và các tài liệu khác để hỗ trợ phát triển và triển khai các giải pháp kinh doanh thông minh.
• Triển khai các công cụ và kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu để truyền đạt kết quả tới các bên liên quan và các đơn vị kinh doanh khác.
• Tham gia xây dựng chiến lược và lộ trình kinh doanh thông minh.
• Luôn cập nhật những xu hướng và sự phát triển mới nhất về thông tin kinh doanh và phân tích dữ liệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Data Analyst
• Có kinh nghiệm về Microsoft BI
• Cơ sở dữ liệu và khái niệm lưu trữ dữ liệu.
• Thành thạo về kho dữ liệu và vòng đời phát triển BI.
• Kiến thức SQL vững chắc và kinh nghiệm làm việc về SQL
• Máy chủ, Oracle, v.v. Kiến thức về mô hình hóa dữ liệu và thiết kế mô hình ngữ nghĩa.
• Kiến thức về các công cụ BI như Power BI Desktop, Power BI Report Builder, Tableau (tùy chọn), v.v.
• Kiến thức về công cụ bên ngoài BI: DAX studio, bộ công cụ ALM, trình soạn thảo dạng bảng, v.v.
• Công cụ điều phối: Power Automate, UC4 (tùy chọn)
• Kiến thức lập trình như Power-shell, shell scripting (tùy chọn) là điểm cộng

Tại FPT IS Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án lớn theo xu hướng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực: Chính phủ, Y tế 4.0, SmartCity, Doanh nghiệp, Ngân hàng.. Môi trường làm việc thân thiện, năng động Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Được tham gia bảo hiểm FPTCare cho bản thân và gia đình; Được khám sức khỏe định kỳ; Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm. 12 ngày phép/năm, 03 ngày nghỉ mát và các ngày nghỉ Lễ theo quy định; Lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo KPI; Xem xét tăng lương hàng năm; Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.
Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu
Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau
Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án lớn theo xu hướng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực: Chính phủ, Y tế 4.0, SmartCity, Doanh nghiệp, Ngân hàng..
Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Được tham gia bảo hiểm FPTCare cho bản thân và gia đình;
Được khám sức khỏe định kỳ;
Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm.
12 ngày phép/năm, 03 ngày nghỉ mát và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;
Lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo KPI;
Xem xét tăng lương hàng năm;
Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FPT IS

FPT IS

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22 toà nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

