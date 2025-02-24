Tuyển Data Analyst Công Ty Cổ Phần Gemadept làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Quản lý

- Quản lý, vận hành dữ liệu trên data mart, data model

- Quản lý người dùng và vai trò của người dùng trên các hệ thống báo cáo của công ty

- Quản lý các workspace, báo cáo của công ty

Phân tích

- Khảo sát yêu cầu từ các phòng ban, đơn vị. Phân tích và lập kế hoạch triển khai

- Phối hợp cùng người dùng công ty phân tích tìm các giá trị insight hiệu quả.

- Nghiên cứu đảm bảo hệ thống báo cáo của công ty luôn sẵn sàng và mang lại giá trị cao

- Truyền thông và đảm bảo hướng người dùng theo Data Driven

Thiết kế - Xây dựng

- Thiết kế xây dựng và tối ưu các data mart, data model

- Thiết kế xây dựng và tối ưu các báo cáo của công ty

- Thiết kế xây dựng các báo cáo phù hợp logic UI/UX mang lại giá trị trải nghiệm cao cho người dùng.

- Khắc phục sự cố data mart, data model

- Làm việc cùng kỹ sư dữ liệu để tạo ra các data pipeline, data mart phục vụ cho báo cáo của người dùng