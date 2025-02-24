Tuyển Data Analyst Công Ty Cổ Phần Gemadept làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Công Ty Cổ Phần Gemadept
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà CJ 06 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 01, Tp.HCM
Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý
- Quản lý, vận hành dữ liệu trên data mart, data model
- Quản lý người dùng và vai trò của người dùng trên các hệ thống báo cáo của công ty
- Quản lý các workspace, báo cáo của công ty
Phân tích
- Khảo sát yêu cầu từ các phòng ban, đơn vị. Phân tích và lập kế hoạch triển khai
- Phối hợp cùng người dùng công ty phân tích tìm các giá trị insight hiệu quả.
- Nghiên cứu đảm bảo hệ thống báo cáo của công ty luôn sẵn sàng và mang lại giá trị cao
- Truyền thông và đảm bảo hướng người dùng theo Data Driven
Thiết kế - Xây dựng
- Thiết kế xây dựng và tối ưu các data mart, data model
- Thiết kế xây dựng và tối ưu các báo cáo của công ty
- Thiết kế xây dựng các báo cáo phù hợp logic UI/UX mang lại giá trị trải nghiệm cao cho người dùng.
- Khắc phục sự cố data mart, data model
- Làm việc cùng kỹ sư dữ liệu để tạo ra các data pipeline, data mart phục vụ cho báo cáo của người dùng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Gemadept Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Gemadept
