Tuyển Data Engineer Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

- Hà Nội: Hội sở MB bank, số 18 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương Đến 40 Triệu
Phát triển luồng ETL dữ liệu cho các hệ thống DWH, Data lake dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế chi tiết
Xây dựng datamart, báo cáo, dashboard theo yêu cầu phòng ban nghiệp vụ trên các nền tảng Data warehouse, Data Lake.
Phát triển dữ liệu cho các ứng dụng phân tích nghiệp vụ ngân hàng.
Nghiên cứu và triển khai các ứng dụng công nghệ, xu hướng công nghệ hoặc kĩ thuật mới về Cloud, AI/ML, Big Data và Phân tích.
Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước (ĐHBK, ĐHCN, ĐH KHTN, học viện Công nghệ BCVT)... hoặc nước ngoài; ưu tiên Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông, Kế Toán, Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành tương đương hoặc có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín
Ưu tiên có kinh nghiệm tại NH hoặc các tổ chức, tập đoàn CNTT hoặc tốt nghiệp loại giỏi
Có chứng chỉ DE trên các nền tảng như Oracle, IBM, Hadoop, Cloud
Có hiểu biết về các hệ thống Bigdata (1), Data Lake (3), Data warehouse (2)
Có hiểu biết về Hadoop eco-system: Hadoop, Spark...
Có kiến thức và kinh nghiệm sử dụng Spark ETL with Scala, Python trên Hadoop Ecosystem
Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle, Netezza
Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống ETL: Data Stage, Pentaho, ODI
Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng Cloud
Ưu tiên đã từng làm việc với các hệ thống học máy (Machine Learning), khai phá dữ liệu (Data Mining)
Ưu tiên Nhân sự có kinh nghiệm làm phân tích xử lý dữ liệu
Ưu tiên Nhân sự đã từng tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum
Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh với thị trường, Up to 35.000.000 VNĐ
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng KPI theo hiệu quả công việc;
Thưởng nóng, thưởng dự án,...
Thưởng tiền mặt hoặc quà các ngày lễ, Tết
Phụ cấp onsite: 3.000.000 VNĐ
Phụ cấp trách nhiệm (nếu có)
Tặng quà nhân dịp sinh nhật, lễ, tết
Tham gia đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Bảo Việt HealthCare
Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ, team building, nghỉ mát hàng năm
Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Công ty
Tài trợ 100% chi phí học thi các chứng chỉ liên quan đến công việc
Được điều chỉnh lương/cấp bậc tùy theo kết quả công việc và năng lực
