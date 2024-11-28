Tuyển Data Engineer Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hội sở MB bank, số 18 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương Đến 40 Triệu

Phát triển luồng ETL dữ liệu cho các hệ thống DWH, Data lake dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế chi tiết

Xây dựng datamart, báo cáo, dashboard theo yêu cầu phòng ban nghiệp vụ trên các nền tảng Data warehouse, Data Lake.

Phát triển dữ liệu cho các ứng dụng phân tích nghiệp vụ ngân hàng.

Nghiên cứu và triển khai các ứng dụng công nghệ, xu hướng công nghệ hoặc kĩ thuật mới về Cloud, AI/ML, Big Data và Phân tích.

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước (ĐHBK, ĐHCN, ĐH KHTN, học viện Công nghệ BCVT)... hoặc nước ngoài; ưu tiên Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông, Kế Toán, Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành tương đương hoặc có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín

Ưu tiên có kinh nghiệm tại NH hoặc các tổ chức, tập đoàn CNTT hoặc tốt nghiệp loại giỏi

Có chứng chỉ DE trên các nền tảng như Oracle, IBM, Hadoop, Cloud

Có hiểu biết về các hệ thống Bigdata (1), Data Lake (3), Data warehouse (2)

Có hiểu biết về Hadoop eco-system: Hadoop, Spark...

Có kiến thức và kinh nghiệm sử dụng Spark ETL with Scala, Python trên Hadoop Ecosystem

Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle, Netezza

Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống ETL: Data Stage, Pentaho, ODI

Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng Cloud

Ưu tiên đã từng làm việc với các hệ thống học máy (Machine Learning), khai phá dữ liệu (Data Mining)

Ưu tiên Nhân sự có kinh nghiệm làm phân tích xử lý dữ liệu

Ưu tiên Nhân sự đã từng tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh với thị trường, Up to 35.000.000 VNĐ

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng KPI theo hiệu quả công việc;

Thưởng nóng, thưởng dự án,...

Thưởng tiền mặt hoặc quà các ngày lễ, Tết

Phụ cấp onsite: 3.000.000 VNĐ

Phụ cấp trách nhiệm (nếu có)

Tặng quà nhân dịp sinh nhật, lễ, tết

Tham gia đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Bảo Việt HealthCare

Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ, team building, nghỉ mát hàng năm

Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Công ty

Tài trợ 100% chi phí học thi các chứng chỉ liên quan đến công việc

Được điều chỉnh lương/cấp bậc tùy theo kết quả công việc và năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam

