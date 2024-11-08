Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VẠN TRƯỜNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VẠN TRƯỜNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 08/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VẠN TRƯỜNG PHÁT

Quy hoạch và phát triển bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quy hoạch và phát triển bất động sản Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VẠN TRƯỜNG PHÁT

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- CT2A Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
* Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình
* Chủ trì/thiết kế: Chịu trách nhiệm thiết kế, phân tích kết cấu, lập bảng tính toán, bản vẽ, dựng mô hình tính toán, phối hợp với Kiến trúc và các bộ môn và các công việc khác liên quan đến thiết kế công trình.
* Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành thiết kế xây dựng (các trường Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông vận tải…), chuyên ngành Kết cấu, Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc chuyên ngành có liên quan.
* Có kinh nghiệm thiết kế cao tầng
* Sẵn sàng đi công tác theo sự điều động của công ty.
* Mong muốn làm việc ổn định và hợp tác lâu dài.
* Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi.
* Tính kỷ luật, tự tạo động lực, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
* Có khả năng làm việc với áp lực cao, tiến độ gấp

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VẠN TRƯỜNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

* Hưởng thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực của bản thân;
* Hưởng đầy đủ quyền lợi theo Bộ luật Lao động;
* Lương: trên 12 triệu + thưởng và các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn.
* Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VẠN TRƯỜNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VẠN TRƯỜNG PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VẠN TRƯỜNG PHÁT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: P603, Tầng 6, Số 131 phố Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

