Tuyển Designer CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Designer

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 662 Âu Cơ, Phường 10, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

1. Thiết kế hình ảnh trên kênh online: Facebook, Zalo, Web banner...
2. Thiết kế các ấn phẩm, quà tặng thương hiệu, POMS: Brochure, Thư mời, Poster, Standee, Banner lớn, Bandroll...
3. Chụp hình và chỉnh sửa hình ảnh sự kiện truyền thông của doanh nghiệp
4. Nghiên cứu, phân tích đối thủ, thị trường, cập nhật xu hướng thiết kế mới trong ngành, nâng cao cạnh tranh cho thương hiệu
5. Đảm bảo hoàn thành công việc đạt chất lượng, đúng deadline và tuân thủ nhận diện thương hiệu.
6. Báo cáo công việc theo ngày/ tuần/ tháng cho cấp quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

8. Thời gian làm việc: 08h00- 17h00. Từ thứ 2 đến thứ 7 tại Trung Tâm Nha Khoa Nhật Minh, số 662 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. HCM hoặc đi công tác chi nhánh khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực. Tổng thu nhập = (lương cơ bản+ Phụ cấp + KPI tháng+ KPI năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC

CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 662 âu Cơ - Phường 10 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

