Tuyển Designer CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
- Hồ Chí Minh: 662 Âu Cơ, Phường 10, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
1. Thiết kế hình ảnh trên kênh online: Facebook, Zalo, Web banner...
2. Thiết kế các ấn phẩm, quà tặng thương hiệu, POMS: Brochure, Thư mời, Poster, Standee, Banner lớn, Bandroll...
3. Chụp hình và chỉnh sửa hình ảnh sự kiện truyền thông của doanh nghiệp
4. Nghiên cứu, phân tích đối thủ, thị trường, cập nhật xu hướng thiết kế mới trong ngành, nâng cao cạnh tranh cho thương hiệu
5. Đảm bảo hoàn thành công việc đạt chất lượng, đúng deadline và tuân thủ nhận diện thương hiệu.
6. Báo cáo công việc theo ngày/ tuần/ tháng cho cấp quản lý.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
