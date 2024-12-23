Tuyển Designer CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Republic Plaza, 18e Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên ý tưởng và thiết kế các màn chơi (game levels) phù hợp với định hướng của trò chơi.

- Cân bằng độ khó và dòng chảy (game flow) giữa các cấp độ.

- Sử dụng các công cụ nội bộ hoặc phần mềm như Unity, Unreal Engine, hoặc các công cụ thiết kế level khác để tạo dựng và chỉnh sửa level game.

- Chơi thử và đánh giá các level để đảm bảo chúng hoạt động như mong đợi

- Thu thập phản hồi từ đội ngũ và người chơi, từ đó cải thiện level về mặt thiết kế và trải nghiệm.

- Mô tả logic, luồng đi của màn chơi, vị trí các yếu tố quan trọng, và cách người chơi tương tác với level

- Phân tích chỉ số để cân bằng game và tối ưu trải nghiệm người dùng tốt hơn.

- Tối ưu quy trình game liên tục để phù hợp với xu hướng thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các ngành Game Design, Multimedia, IT, hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có kiến thức cơ bản về level design, gameplay, và trải nghiệm người chơi (UX).

- Ưu tiên ứng viên từng tham gia phát triển các dự án game cá nhân hoặc nhóm.

- Hiểu biết cơ bản về thiết kế bố cục (layout), pacing (nhịp độ), và flow (luồng di chuyển).

- Có khả năng sử dụng một số công cụ hỗ trợ thiết kế như: Unity, Unreal Engine, hoặc các phần mềm tạo level.

- Sáng tạo, chi tiết, và khả năng tư duy không gian tốt.

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

- Có khả năng viết tài liệu rõ ràng và mạch lại

Tại CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu quả kinh doanh

Tham gia các hoạt động thể thao và gắn kết (teambuilding, happy hour,...) của Công ty

Môi trường hợp tác, chủ động

Trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ nhu cầu làm việc

Số ngày phép bao gồm: 12 ngày phép hàng năm, 02 ngày chăm sóc con ốm và mỗi 01 năm làm việc sẽ cộng thêm 01 ngày phép

Thời gian làm việc 7,5 giờ/ ngày

Không gian pantry thoải mái gồm: cafe, nước giải khát, bánh kẹo, thức ăn nhẹ.

Thư giãn tại văn phòng cùng board game, bida và bi lắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin