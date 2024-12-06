Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LEYA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 92 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Định hướng hình ảnh thương hiệu: Xây dựng và quản lý toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu, bao gồm:

Tone màu: Lựa chọn và áp dụng bảng màu chủ đạo xuyên suốt các ấn phẩm.

Typography: Thiết kế và lựa chọn font chữ phù hợp với tính cách thương hiệu.

Bố cục: Xây dựng hệ thống lưới và nguyên tắc bố cục thống nhất.

Phong cách hình ảnh: Định hình phong cách hình ảnh chung (minimal, vintage, modern,...) và đảm bảo tính nhất quán.

Quản lý tài sản hình ảnh: Lưu trữ và quản lý hệ thống tài sản hình ảnh của thương hiệu.

Quản lý tài sản hình ảnh:

Làm việc cùng các bộ phận: Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận Marketing, Sales, và các bên liên quan để đảm bảo việc triển khai các thiết kế một cách hiệu quả.

Cập nhật xu hướng: Luôn cập nhật các xu hướng thiết kế mới nhất để đưa vào các sản phẩm của mình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign).

Khả năng sử dụng các công cụ thiết kế web (Figma, Sketch) là một lợi thế.

Có khả năng tư duy sáng tạo, am hiểu về xu hướng thiết kế.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LEYA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 12.000.000đ

Công ty bao cơm trưa, có chỗ gửi xe.

Môi tường năng động, nhiệt tình.

Đóng bảo hiểm đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LEYA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin