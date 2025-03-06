Tuyển Designer Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 19 + 20 Toà HUD TOWER 37 Lê Văn Lương – Thanh Xuân – Hà Nội

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

• Lên ý tưởng thiết kế sáng tạo, thực thi hoàn chỉnh các mẫu thiết kế trang sức 2D theo các chiến dịch/mùa vụ/ nhu cầu thị trường dưới sự chỉ đạo của cấp trên.

• Làm việc chặt chẽ với khối sản xuất đảm bảo thiết kế được điều chỉnh hoàn chỉnh để có thể đưa vào sản xuất tuỳ theo nhu cầu và quy mô của thương hiệu, thị trường.

• Báo cáo tuần, tháng, quý, sơ kết 06 tháng, tổng kết năm theo quy định.

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của TP. RnD trong khuôn khổ phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của P. RnD

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức chuyên môn:

- Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế sản phẩm/ thiết kế trang sức tại các trường Đại Học đào tạo chuyên ngành;

2. Khả năng làm việc:

- Sử dụng thông thạo các phần mềm mỹ thuật, thiết kế sản phẩm tương ứng với xu thế hiện tại như AI, Corel, Illustrator, Photoshop, hoặc những phần mềm tương tự

- Có khả năng nắm bắt nhanh, đón đầu xu hướng thẩm mỹ / thiết kế và công nghệ mới có thể thực thi được trong quy trình sáng tạo.

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin