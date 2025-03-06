Tuyển Designer Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải
- Hà Nội: Tầng 19 + 20 Toà HUD TOWER 37 Lê Văn Lương – Thanh Xuân – Hà Nội
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
• Lên ý tưởng thiết kế sáng tạo, thực thi hoàn chỉnh các mẫu thiết kế trang sức 2D theo các chiến dịch/mùa vụ/ nhu cầu thị trường dưới sự chỉ đạo của cấp trên.
• Làm việc chặt chẽ với khối sản xuất đảm bảo thiết kế được điều chỉnh hoàn chỉnh để có thể đưa vào sản xuất tuỳ theo nhu cầu và quy mô của thương hiệu, thị trường.
• Báo cáo tuần, tháng, quý, sơ kết 06 tháng, tổng kết năm theo quy định.
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của TP. RnD trong khuôn khổ phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của P. RnD
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế sản phẩm/ thiết kế trang sức tại các trường Đại Học đào tạo chuyên ngành;
2. Khả năng làm việc:
- Sử dụng thông thạo các phần mềm mỹ thuật, thiết kế sản phẩm tương ứng với xu thế hiện tại như AI, Corel, Illustrator, Photoshop, hoặc những phần mềm tương tự
- Có khả năng nắm bắt nhanh, đón đầu xu hướng thẩm mỹ / thiết kế và công nghệ mới có thể thực thi được trong quy trình sáng tạo.
Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI