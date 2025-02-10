Tuyển Designer Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36A Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với các nhóm liên quan (PO, PM, Dev...) để thiết kế các giải pháp cho các vấn đề phức tạp, nghiên cứu và áp dụng các phương pháp lấy người dùng làm trung tâm (User centered) để hoàn thiện sản phẩm product của trung tâm.

Theo dõi và cải tiến quy trình thiết kế, nâng cấp Design system, Style guide của các sản phẩm trong Công ty.

Thiết kế UI/UX cho các product của công ty trên đa thiết bị: Mobile app, Tablet và Website.

Thiết kế giải pháp, tinh chỉnh các giao diện người dùng theo yêu cầu của nhóm phát triển..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành thiết kế (đồ họa, mỹ thuật, truyền thông đa phương tiện... hoặc tương đương)

Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm sau khi ra trường. Ưu tiên ứng viên có kiến thức và hiểu biết phát triển các sản phẩm theo hướng product

Đã có kinh nghiệm thiết kế Mobile app, Tablet và Website

Có khả năng phân tích, xử lý vấn đề tốt

Diễn đạt mạch lạc, trình bày tốt, nhạy bén trong công việc

Năng động, luôn nghiên cứu, đánh giá thị trường và cập nhật các xu hướng thiết kế mới.

Chủ động, trách nhiệm cao với công việc, thái độ làm việc tích cực

Tại Viettel Software Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực

Phúc lợi: Lương tháng 13, thưởng Bonus, Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại, nghỉ mát

Thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành.

Nghỉ phép năm: 16 ngày/năm

Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác.

Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn

2. Môi trường làm việc

Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số.

Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất.

Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.

3. Cơ hội phát triển bản thân

Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành.

Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.

Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.

Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Software

