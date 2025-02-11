Tuyển Designer Công ty Cổ phần MNG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 631 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Phối hợp cùng các bộ phận để lên ý tưởng thiết kế, sáng tạo 2D,3D

Kết hợp với các vị trí có liên quan trong từng project.

Theo dõi cập nhật xu hướng và triển khai thiết kế vào thực tế phát triển nội dung sản phẩm.

Chịu trách nhiệm về tính thẩm mỹ, chất lượng trong tất cả các thiết kế của công ty bao gồm: Bộ nhận diện thương hiệu, Brand’s guideline, ấn phẩm truyền thông, quảng cáo...

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo Photoshop, Illustrator, Premiere(cơ bản), capcut...

Có gu thẩm mỹ tốt, đam mê tìm tòi và theo đuổi các kiểu thiết kế hiện đại.

Có trách nhiệm trong công việc, khả năng quản lý công việc và phối hợp trong

Tại Công ty Cổ phần MNG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h15 – 17h30 từ thứ 2 - thứ 6, thứ 7 8h15 -12h

Thưởng quý định kỳ, thưởng các ngày lễ theo quy định Nhà Nước, lương tháng thứ 13

Chế độ phúc lợi sinh nhật 12 ngày phép năm, 1 năm review lương 2 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MNG Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin