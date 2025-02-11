Tuyển Designer Công ty Cổ phần MNG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty Cổ phần MNG Việt Nam
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 631 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Phối hợp cùng các bộ phận để lên ý tưởng thiết kế, sáng tạo 2D,3D
Kết hợp với các vị trí có liên quan trong từng project.
Theo dõi cập nhật xu hướng và triển khai thiết kế vào thực tế phát triển nội dung sản phẩm.
Chịu trách nhiệm về tính thẩm mỹ, chất lượng trong tất cả các thiết kế của công ty bao gồm: Bộ nhận diện thương hiệu, Brand’s guideline, ấn phẩm truyền thông, quảng cáo...
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo Photoshop, Illustrator, Premiere(cơ bản), capcut...
Có gu thẩm mỹ tốt, đam mê tìm tòi và theo đuổi các kiểu thiết kế hiện đại.
Có trách nhiệm trong công việc, khả năng quản lý công việc và phối hợp trong
Tại Công ty Cổ phần MNG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8h15 – 17h30 từ thứ 2 - thứ 6, thứ 7 8h15 -12h
Thưởng quý định kỳ, thưởng các ngày lễ theo quy định Nhà Nước, lương tháng thứ 13
Chế độ phúc lợi sinh nhật 12 ngày phép năm, 1 năm review lương 2 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MNG Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
