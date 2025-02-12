Tuyển Designer Công ty TNHH truyền thông quảng cáo Alpha làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Công ty TNHH truyền thông quảng cáo Alpha
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty TNHH truyền thông quảng cáo Alpha

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 12 ngõ 43 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

1. Trách nhiệm của bạn:
Lên ý tưởng cho các sản phẩm thiết kế của công ty
Lên ý tưởng
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu theo Brief của khách hàng
bộ nhận diện thương hiệu
Thiết kế ấn phẩm (poster, banner, bộ nhận diện thương hiệu,...) phục vụ cho các chiến dịch Marketing (Facebook Ads, website, landing page...).
ấn phẩm (poster, banner, bộ nhận diện thương hiệu,...)
Chỉnh sửa, Edit, dựng video ngắn theo yêu cầu

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Bạn là ứng viên tiềm năng nếu:
Thành thạo các phần mềm thiết kế cơ bản: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,...
Thành thạo
thiết kế cơ bản
Sử dụng tốt công cụ chỉnh sửa, edit video: Capcut PC
Capcut PC
Tư duy thẩm mỹ thiết kế tốt, biết lắng nghe và không ngại sửa đổi.
Có khả năng sáng tạo, thường xuyên cập nhật xu hướng thiết kế mới, hiện đại.
Chịu áp lực công việc tốt, đảm bảo thời gian hoàn thành, sẵn sàng chỉnh sửa sản phẩm nếu chưa đạt yêu cầu.
Có sản phẩm demo đính kèm trong CV.
đính kèm trong CV.

Tại Công ty TNHH truyền thông quảng cáo Alpha Thì Được Hưởng Những Gì

3. Bạn được gì tại Alpha Agency?
Lương cơ bản: 3 – 4 tr (Có thể thỏa thuận theo năng lực) + Thưởng.
Được xét duyệt điều chỉnh mức lương ngay khi đạt hiệu quả tốt trong công việc.
Cơ hội phát triển và thăng tiến lên các vị trí chính thức.
Được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn.
12 ngày nghỉ phép trong năm.
Được hỗ trợ gửi xe tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH truyền thông quảng cáo Alpha

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH truyền thông quảng cáo Alpha

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 Ngõ 43 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

