Tuyển Designer CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C3

- 24 Khu C Gleximco

- Đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1.Thiết kế các ấn phẩm online, offline
Thiết kế ấn phẩm online quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội, website...ấn phẩm truyền thông online các của các thương hiệu (chương trình thương hiệu chạy xuyên suốt)
Thiết kế ấn phẩm offline các chiến dịch quảng cáo thực tế, dự án thực tế,... Ấn phẩm truyền thông offline các sự kiện thương hiệu (backdrop, banner, bandroll, flyer, brochuer, card, cờ,..)
Bảng biển thương hiệu, hình ảnh thương hiệu
2. Hỗ trợ chụp ảnh và làm việc hậu kỳ
Tóm gọn concept, liên hệ và làm việc trực tiếp thợ chụp ảnh với mỗi chương trình chụp ảnh cần thợ chụp, hỗ trợ chụp ảnh cùng thợ để có góc máy khác đa dạng hình ảnh
Chụp ảnh trực tiếp với mỗi đợt phát sinh, không có thợ (thường xuyên)
Lọc ảnh, trao đổi hậu kỳ với các ảnh cần thợ chỉnh, các ảnh còn lại tự làm hậu kỳ
3. Hỗ trợ edit video
Edit video cho kênh truyền thông facebook, tiktok
Hỗ trợ quay video, edit video tiktok cho các bạn cùng team
4. Hỗ trợ xây dựng, phát triển hình ảnh các thương hiệu
Đề xuất gợi ý các phương án truyền thông theo từng đợt
Hỗ trợ lên plan dự án truyền thông
5. Hỗ trợ phần hình ảnh các cuộc đua của từng thương hiệu tham gia
6. Hỗ trợ các công việc khác trên chỉ đạo của BGĐ và Phòng Marketing.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành đồ họa, mỹ thuật, thiết kế công nghiệp
Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên tại vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ thiết kế
Là điểm cộng với ứng viên có thêm các kỹ năng quay dựng video và chụp ảnh
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Có tinh thần học hỏi, sáng tạo, nhiệt tình và chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8 - 12 triệu/tháng, tùy theo năng lực ứng viên
Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, không nợ lương và chậm lương
Được đào tạo bài bản về thiết kế đồ họa và được học hỏi từ những chuyên gia trong lĩnh vực
Thưởng tháng 13, chế độ hiếu, hỉ, sinh nhật, Tết thiếu nhi, 8/3, 20/10 cho CBNV...
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành
Team building hàng tuần gắn kết, du lịch, nghỉ mát hàng năm
Nghỉ phép nguyên lương 12 ngày/năm
Được ghi nhận, khen thưởng, có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thoải mái, sếp chỉ chú trọng hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM

CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C3-24 Ô số 24, Khu đô thị mới Gleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

