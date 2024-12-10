Tuyển Designer CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C3 - 24 Khu C Gleximco - Đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

1.Thiết kế các ấn phẩm online, offline

Thiết kế ấn phẩm online quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội, website...ấn phẩm truyền thông online các của các thương hiệu (chương trình thương hiệu chạy xuyên suốt)

Thiết kế ấn phẩm offline các chiến dịch quảng cáo thực tế, dự án thực tế,... Ấn phẩm truyền thông offline các sự kiện thương hiệu (backdrop, banner, bandroll, flyer, brochuer, card, cờ,..)

Bảng biển thương hiệu, hình ảnh thương hiệu

2. Hỗ trợ chụp ảnh và làm việc hậu kỳ

Tóm gọn concept, liên hệ và làm việc trực tiếp thợ chụp ảnh với mỗi chương trình chụp ảnh cần thợ chụp, hỗ trợ chụp ảnh cùng thợ để có góc máy khác đa dạng hình ảnh

Chụp ảnh trực tiếp với mỗi đợt phát sinh, không có thợ (thường xuyên)

Lọc ảnh, trao đổi hậu kỳ với các ảnh cần thợ chỉnh, các ảnh còn lại tự làm hậu kỳ

3. Hỗ trợ edit video

Edit video cho kênh truyền thông facebook, tiktok

Hỗ trợ quay video, edit video tiktok cho các bạn cùng team

4. Hỗ trợ xây dựng, phát triển hình ảnh các thương hiệu

Đề xuất gợi ý các phương án truyền thông theo từng đợt

Hỗ trợ lên plan dự án truyền thông

5. Hỗ trợ phần hình ảnh các cuộc đua của từng thương hiệu tham gia

6. Hỗ trợ các công việc khác trên chỉ đạo của BGĐ và Phòng Marketing.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành đồ họa, mỹ thuật, thiết kế công nghiệp

Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên tại vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ thiết kế

Là điểm cộng với ứng viên có thêm các kỹ năng quay dựng video và chụp ảnh

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Có tinh thần học hỏi, sáng tạo, nhiệt tình và chủ động trong công việc

Quyền Lợi

Lương: 8 - 12 triệu/tháng, tùy theo năng lực ứng viên

Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, không nợ lương và chậm lương

Được đào tạo bài bản về thiết kế đồ họa và được học hỏi từ những chuyên gia trong lĩnh vực

Thưởng tháng 13, chế độ hiếu, hỉ, sinh nhật, Tết thiếu nhi, 8/3, 20/10 cho CBNV...

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành

Team building hàng tuần gắn kết, du lịch, nghỉ mát hàng năm

Nghỉ phép nguyên lương 12 ngày/năm

Được ghi nhận, khen thưởng, có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thoải mái, sếp chỉ chú trọng hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

