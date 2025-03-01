Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SBY AGENCY làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: KDC Phúc Đạt - Hiệp Thành 3, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Thực hiện sáng tạo lên ý tưởng, thiết kế các ấn phẩm marketing: banner, poster, brochure, infographic, ... phục vụ cho các chiến dịch quảng cáo.

Thiết kế những ấn phẩm đăng các kênh Social và các bộ ấn phẩm in ấn, branding...

Phối hợp với team Marketing để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của chiến dịch, từ đó lên ý tưởng thiết kế phù hợp.

Chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh cho các sự kiện của thương hiệu, công ty

Sử dụng phần mềm đồ họa chuyên nghiệp để tạo ra các sản phẩm thiết kế chất lượng cao.

Đảm bảo chất lượng và tính nhất quán của thương hiệu trong tất cả các sản phẩm thiết kế.

Tham gia brainstorming và đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch marketing.

Thực hiện các chỉnh sửa và hoàn thiện thiết kế dựa trên phản hồi từ khách hàng và team.

Quản lý và lưu trữ các file thiết kế một cách khoa học và hiệu quả.

Thực hiện các yêu cầu khác từ công ty, đối tác trong phạm vi công việc

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các agency Marketing.

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel

Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video cơ bản như Adobe Premiere Pro hoặc After Effects là một lợi thế.

Linh hoạt giữa Poster Social và Branding

Nắm vững nguyên tắc thiết kế, bố cục, màu sắc, typography.

Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo và tư duy hình ảnh tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, khả năng trình bày ý tưởng rõ ràng, mạch lạc.

Có khả năng quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SBY AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và nhiều cơ hội thăng tiến.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát cùng công ty.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SBY AGENCY

