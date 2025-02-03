Tuyển Designer Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ KR CTB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Thiết kế các design liên quan đến sản phẩm: ảnh main, label, trang mô tả sản phẩm, etc.

Thiết kế mẫu design in ấn cho sản phẩm: kế bao bì, nhãn, hộp của sản phẩm, etc.

Thiết kế các mẫu design cho marketing: banner quảng cáo, video, infographic, etc.

Quản lý và sửa đổi các hình ảnh liên quan đến công ty: logo, trademark, etc.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm photoshop về: sản phẩm, banner quảng cáo, listing hoặc các nội dung khác liên quan đến E-commerce.

Sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản của các phần mềm thiết kế như: Photoshop, Adobe XD, Adobe Premiere, Adobe Illustrator, InDesign, etc.

Biết chỉnh sửa video là một lợi thế.

Biết tiếng Hàn là một lợi thế.

Trung thực và chủ động trong công việc được giao.

Không yêu cầu ngoại hình, độ tuổi, chỉ cần chăm chỉ, trung thực và nhiệt huyết

Ưu tiên có kinh nghiệm về làm việc trong mảng TMĐT. Nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ KR CTB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9.500.000 - 13.5000.000 VND (bao gồm lương cứng + phụ cấp - chưa bao gồm thưởng)

Thưởng KPI hàng tháng.

Lương thưởng tháng 13 vào Tết âm lịch.

Lương thử việc: 85% lương cứng (thử việc 1-2 tháng).

Được tự đề xuất ngày nghỉ dài miễn đảm bảo đầu ra công việc.

Có cơ hội đầu tư và bán sản phẩm cùng công ty để gia tăng thu nhập.

Được hỗ trợ đóng BHXH, BHYT.

Xét duyệt tăng lương 6 tháng/ lần.

Tặng quà những ngày Lễ lớn của Việt Nam như: 30/04-01/05, 2/9, giỗ tổ Hùng Vương, Tết âm.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, các bạn có thể học hỏi được rất nhiều điều mới ở đây (Hiểu về công việc thương mại điện tử, Mua hàng Quốc tế ...).

Cơ hội tốt cho những ai muốn tìm hiểu về một ngành nghề đang được chú trọng ở hiện tại và sẽ còn phát triển rất nhiều trong tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ KR CTB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin