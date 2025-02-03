Tuyển Designer Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ KR CTB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ KR CTB
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Thiết kế các design liên quan đến sản phẩm: ảnh main, label, trang mô tả sản phẩm, etc.
Thiết kế mẫu design in ấn cho sản phẩm: kế bao bì, nhãn, hộp của sản phẩm, etc.
Thiết kế các mẫu design cho marketing: banner quảng cáo, video, infographic, etc.
Quản lý và sửa đổi các hình ảnh liên quan đến công ty: logo, trademark, etc.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm photoshop về: sản phẩm, banner quảng cáo, listing hoặc các nội dung khác liên quan đến E-commerce.
Sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản của các phần mềm thiết kế như: Photoshop, Adobe XD, Adobe Premiere, Adobe Illustrator, InDesign, etc.
Biết chỉnh sửa video là một lợi thế.
Biết tiếng Hàn là một lợi thế.
Trung thực và chủ động trong công việc được giao.
Không yêu cầu ngoại hình, độ tuổi, chỉ cần chăm chỉ, trung thực và nhiệt huyết
Ưu tiên có kinh nghiệm về làm việc trong mảng TMĐT. Nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản của các phần mềm thiết kế như: Photoshop, Adobe XD, Adobe Premiere, Adobe Illustrator, InDesign, etc.
Biết chỉnh sửa video là một lợi thế.
Biết tiếng Hàn là một lợi thế.
Trung thực và chủ động trong công việc được giao.
Không yêu cầu ngoại hình, độ tuổi, chỉ cần chăm chỉ, trung thực và nhiệt huyết
Ưu tiên có kinh nghiệm về làm việc trong mảng TMĐT. Nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ KR CTB Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 9.500.000 - 13.5000.000 VND (bao gồm lương cứng + phụ cấp - chưa bao gồm thưởng)
Thưởng KPI hàng tháng.
Lương thưởng tháng 13 vào Tết âm lịch.
Lương thử việc: 85% lương cứng (thử việc 1-2 tháng).
Được tự đề xuất ngày nghỉ dài miễn đảm bảo đầu ra công việc.
Có cơ hội đầu tư và bán sản phẩm cùng công ty để gia tăng thu nhập.
Được hỗ trợ đóng BHXH, BHYT.
Xét duyệt tăng lương 6 tháng/ lần.
Tặng quà những ngày Lễ lớn của Việt Nam như: 30/04-01/05, 2/9, giỗ tổ Hùng Vương, Tết âm.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, các bạn có thể học hỏi được rất nhiều điều mới ở đây (Hiểu về công việc thương mại điện tử, Mua hàng Quốc tế ...).
Cơ hội tốt cho những ai muốn tìm hiểu về một ngành nghề đang được chú trọng ở hiện tại và sẽ còn phát triển rất nhiều trong tương lai.
Thưởng KPI hàng tháng.
Lương thưởng tháng 13 vào Tết âm lịch.
Lương thử việc: 85% lương cứng (thử việc 1-2 tháng).
Được tự đề xuất ngày nghỉ dài miễn đảm bảo đầu ra công việc.
Có cơ hội đầu tư và bán sản phẩm cùng công ty để gia tăng thu nhập.
Được hỗ trợ đóng BHXH, BHYT.
Xét duyệt tăng lương 6 tháng/ lần.
Tặng quà những ngày Lễ lớn của Việt Nam như: 30/04-01/05, 2/9, giỗ tổ Hùng Vương, Tết âm.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, các bạn có thể học hỏi được rất nhiều điều mới ở đây (Hiểu về công việc thương mại điện tử, Mua hàng Quốc tế ...).
Cơ hội tốt cho những ai muốn tìm hiểu về một ngành nghề đang được chú trọng ở hiện tại và sẽ còn phát triển rất nhiều trong tương lai.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ KR CTB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI