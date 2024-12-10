Tuyển Designer CÔNG TY TNHH GITS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển hệ thống UI/UX cho các dashboard báo cáo, thống kê và các công cụ phân tích.

Tuân theo các tiêu chuẩn UI/UX đã được thiết lập trong đội ngũ, đảm bảo tính nhất quán và đáp ứng yêu cầu sản phẩm.

Nghiên cứu và thiết kế UX dựa trên yêu cầu người dùng, tạo ra các giải pháp thiết kế phù hợp.

Phát triển UI design cho hệ thống sử dụng Vue.js 2 (Frontend) và Spring Boot 2 (Backend).

Làm việc chặt chẽ với các thành viên trong nhóm phát triển để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và giao diện.

Sử dụng công cụ thiết kế Figma để tạo wireframe, prototype và các thiết kế hoàn chỉnh.

Đảm bảo sự phù hợp giữa yêu cầu sản phẩm và các giải pháp thiết kế UI/UX.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí UI/UX Designer hoặc các vai trò tương đương.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế, UX, UI, thiết kế đồ họa, thiết kế sản phẩm hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm UX Research: Có kinh nghiệm sâu rộng về các phương pháp nghiên cứu UX, bao gồm phỏng vấn người dùng, khảo sát, kiểm tra người dùng và phân tích dữ liệu.

Portfolio UI design: Cung cấp portfolio các dự án UI/UX đã thực hiện, bao gồm các thiết kế thực tế.

Kỹ năng Figma: Thành thạo Figma trong việc thiết kế giao diện người dùng, tạo wireframe và prototype.

Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề: Có khả năng hiểu rõ các yêu cầu sản phẩm và đưa ra các giải pháp thiết kế phù hợp.

Có kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm doanh nghiệp (Enterprise Products).

Kinh nghiệm làm việc với CICD (Jenkins, Docker) trong môi trường phát triển phần mềm.

Thành thạo GitHub để quản lý mã nguồn thiết kế

Sử dụng Jira và Confluence trong quản lý công việc và tài liệu dự án.

Tại CÔNG TY TNHH GITS Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng 13 tháng lương/năm (chưa tính các khoản thưởng khác trong quá trình làm việc như thưởng KPI, thưởng dự án và thưởng theo doanh thu công ty);

Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo và thi chứng chỉ quốc tế.

Các hoạt động team building hàng quý & company trip 1 lần/năm.

Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật quy định;

Hưởng chế độ nghỉ mát, teambuilding, các hoạt động thể thao & giải trí phong phú (các clb bơi, yoga, kiếm đạo...) 4 lần/năm;

Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GITS

