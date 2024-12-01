Tuyển Designer Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ Nha Khoa DMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Designer Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ Nha Khoa DMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ Nha Khoa DMA
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ Nha Khoa DMA

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ Nha Khoa DMA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thiết kế sáng tạo (Creative Design):
Chịu trách nhiệm cho việc tạo ra các sản phẩm thiết kế đồ họa, bao gồm nhưng không giới hạn ở: banner quảng cáo, poster, logo, bộ nhận diện thương hiệu, tờ rơi, và các ấn phẩm truyền thông khác.
Chịu trách nhiệm
Thiết kế giao diện cho các nền tảng kỹ thuật số như website, landing page, ứng dụng di động, và giao diện người dùng (UI/UX).
Thiết kế giao diện
Phát triển concept sáng tạo và thực hiện thiết kế dựa trên brief từ khách hàng hoặc bộ phận Account.
Phát triển concept
2. Phối hợp và làm việc nhóm:
Làm việc chặt chẽ với các Copywriter, Content Strategist để đảm bảo thiết kế đồng bộ với nội dung và thông điệp thương hiệu.
Làm việc chặt chẽ
Tham gia vào các buổi brainstorming cùng với đội ngũ Sáng tạo để phát triển ý tưởng mới và độc đáo.
Tham gia
Giao tiếp thường xuyên với các Account Manager để hiểu rõ yêu cầu và kỳ vọng của khách hàng, từ đó đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng.
Giao tiếp thường xuyên
3. Đảm bảo chất lượng thiết kế:
Đảm bảo tính thẩm mỹ và chất lượng của các sản phẩm thiết kế, đáp ứng tiêu chuẩn của khách hàng và thương hiệu.
Đảm bảo tính thẩm mỹ và chất lượng
Kiểm soát tiến độ và chất lượng công việc để đảm bảo deadline được đáp ứng mà không làm giảm đi chất lượng thiết kế.
Kiểm soát tiến độ
Thực hiện chỉnh sửa dựa trên phản hồi của khách hàng và các bên liên quan để hoàn thiện sản phẩm.
Thực hiện chỉnh sửa
4. Cập nhật xu hướng và công nghệ:
Liên tục cập nhật các xu hướng thiết kế mới nhất và áp dụng chúng vào công việc để sản phẩm luôn mang tính hiện đại và cạnh tranh.
Liên tục cập nhật
Nghiên cứu và thử nghiệm các phần mềm, công cụ thiết kế mới để cải thiện hiệu suất và chất lượng công việc.
Nghiên cứu và thử nghiệm
5. Quản lý tài liệu và tài sản thiết kế:
Quản lý và lưu trữ tất cả các file thiết kế, tài liệu dự án một cách khoa học, dễ dàng truy xuất khi cần.
Quản lý và lưu trữ
Tạo ra và duy trì thư viện tài sản đồ họa, bao gồm hình ảnh, biểu tượng, và các tài liệu thiết kế khác để sử dụng trong các dự án tương lai.
Tạo ra và duy trì

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức và Kinh nghiệm:
Tốt nghiệp các ngành liên quan đến Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật, Truyền thông đa phương tiện.
Tốt nghiệp
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, ưu tiên có kinh nghiệm tại các agency truyền thông.
Có kinh nghiệm
Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign), Sketch, Figma, v.v.
Thành thạo
2. Kỹ năng:
Kỹ năng sáng tạo vượt trội, khả năng tư duy hình ảnh và cảm nhận màu sắc tốt.
Kỹ năng sáng tạo
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt để tương tác hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty.
Kỹ năng giao tiếp
Khả năng quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực để đảm bảo hoàn thành công việc đúng hạn.
Khả năng quản lý thời gian
3. Tính cách:
Tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong thiết kế.
Tỉ mỉ, cẩn thận
Năng động, học hỏi nhanh và sẵn sàng đón nhận những thách thức mới.
Năng động, học hỏi nhanh
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc và luôn hướng đến sự hoàn thiện.
Có tinh thần trách nhiệm

Tại Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ Nha Khoa DMA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, kèm theo các chế độ thưởng dựa trên hiệu suất công việc.
Mức lương cạnh tranh
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc, tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.
Cơ hội phát triển
Môi trường làm việc sáng tạo, trẻ trung, năng động, khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo cá nhân.
Môi trường làm việc sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ Nha Khoa DMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ Nha Khoa DMA

Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ Nha Khoa DMA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Ngõ 84 Chùa Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội

