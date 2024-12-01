Tuyển Designer Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ Nha Khoa DMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thiết kế sáng tạo (Creative Design):

Chịu trách nhiệm cho việc tạo ra các sản phẩm thiết kế đồ họa, bao gồm nhưng không giới hạn ở: banner quảng cáo, poster, logo, bộ nhận diện thương hiệu, tờ rơi, và các ấn phẩm truyền thông khác.

Thiết kế giao diện cho các nền tảng kỹ thuật số như website, landing page, ứng dụng di động, và giao diện người dùng (UI/UX).

Phát triển concept sáng tạo và thực hiện thiết kế dựa trên brief từ khách hàng hoặc bộ phận Account.

2. Phối hợp và làm việc nhóm:

Làm việc chặt chẽ với các Copywriter, Content Strategist để đảm bảo thiết kế đồng bộ với nội dung và thông điệp thương hiệu.

Tham gia vào các buổi brainstorming cùng với đội ngũ Sáng tạo để phát triển ý tưởng mới và độc đáo.

Giao tiếp thường xuyên với các Account Manager để hiểu rõ yêu cầu và kỳ vọng của khách hàng, từ đó đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng.

3. Đảm bảo chất lượng thiết kế:

Đảm bảo tính thẩm mỹ và chất lượng của các sản phẩm thiết kế, đáp ứng tiêu chuẩn của khách hàng và thương hiệu.

Kiểm soát tiến độ và chất lượng công việc để đảm bảo deadline được đáp ứng mà không làm giảm đi chất lượng thiết kế.

Thực hiện chỉnh sửa dựa trên phản hồi của khách hàng và các bên liên quan để hoàn thiện sản phẩm.

4. Cập nhật xu hướng và công nghệ:

Liên tục cập nhật các xu hướng thiết kế mới nhất và áp dụng chúng vào công việc để sản phẩm luôn mang tính hiện đại và cạnh tranh.

Nghiên cứu và thử nghiệm các phần mềm, công cụ thiết kế mới để cải thiện hiệu suất và chất lượng công việc.

5. Quản lý tài liệu và tài sản thiết kế:

Quản lý và lưu trữ tất cả các file thiết kế, tài liệu dự án một cách khoa học, dễ dàng truy xuất khi cần.

Tạo ra và duy trì thư viện tài sản đồ họa, bao gồm hình ảnh, biểu tượng, và các tài liệu thiết kế khác để sử dụng trong các dự án tương lai.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức và Kinh nghiệm:

Tốt nghiệp các ngành liên quan đến Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật, Truyền thông đa phương tiện.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, ưu tiên có kinh nghiệm tại các agency truyền thông.

Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign), Sketch, Figma, v.v.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng sáng tạo vượt trội, khả năng tư duy hình ảnh và cảm nhận màu sắc tốt.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt để tương tác hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty.

Khả năng quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực để đảm bảo hoàn thành công việc đúng hạn.

3. Tính cách:

Tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong thiết kế.

Năng động, học hỏi nhanh và sẵn sàng đón nhận những thách thức mới.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc và luôn hướng đến sự hoàn thiện.

Tại Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ Nha Khoa DMA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, kèm theo các chế độ thưởng dựa trên hiệu suất công việc.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc, tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Môi trường làm việc sáng tạo, trẻ trung, năng động, khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ Nha Khoa DMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin