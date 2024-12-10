Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TEASER làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu

Mức lương 2 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Mỗ, Nam từ liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 2 - 6 Triệu

Thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho các sản phẩm phần mềm, ứng dụng web và mobile.

Phối hợp với nhóm phát triển phần mềm để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của thiết kế.

Nghiên cứu và phân tích nhu cầu người dùng, xu hướng thiết kế hiện đại.

Làm việc độc lập và nhóm để hoàn thành các dự án đúng tiến độ.

Thường xuyên cập nhật kiến thức và xu hướng thiết kế mới nhất.

Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến thiết kế đồ họa, UX/UI hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có khả năng làm việc độc lập và nhóm, chịu được áp lực công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, trình bày ý tưởng rõ ràng, mạch lạc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TEASER Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thực chiến với các dự án của công ty

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TEASER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin