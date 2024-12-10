Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TEASER làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TEASER
Mức lương
2 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tây Mỗ, Nam từ liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 2 - 6 Triệu
Thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho các sản phẩm phần mềm, ứng dụng web và mobile.
Phối hợp với nhóm phát triển phần mềm để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của thiết kế.
Nghiên cứu và phân tích nhu cầu người dùng, xu hướng thiết kế hiện đại.
Làm việc độc lập và nhóm để hoàn thành các dự án đúng tiến độ.
Thường xuyên cập nhật kiến thức và xu hướng thiết kế mới nhất.
Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến thiết kế đồ họa, UX/UI hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có khả năng làm việc độc lập và nhóm, chịu được áp lực công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Khả năng giao tiếp tốt, trình bày ý tưởng rõ ràng, mạch lạc.
Có khả năng làm việc độc lập và nhóm, chịu được áp lực công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Khả năng giao tiếp tốt, trình bày ý tưởng rõ ràng, mạch lạc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TEASER Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thực chiến với các dự án của công ty
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Các chế độ phúc lợi khác (nếu có).
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Các chế độ phúc lợi khác (nếu có).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TEASER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI