Tuyển Designer CÔNG TY TNHH TAKI DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH TAKI DIGITAL
Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Công ty chúng tôi đang phát triển các ứng dụng cho thiết bị Android, chúng tôi cần tuyển các bạn partime thực hiện công việc design UI/UX cho ứng dụng mobile đó.
Tham gia vào các dự án thực tế của công ty.
Làm việc remote tại nhà, tham gia đảm nhiệm việc design UI/UX các dự án phát triển ứng dụng Android của công ty
Làm việc trực tiếp với leader nhiều kinh nghiệm, leader sẽ giao công việc theo tuần. Leader sẽ hướng dẫn đào tạo về quy trình làm việc.
Chủ động hoàn thành các công việc được giao.
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối chuyên ngành thiết kế UI/UX
Ưu tiên làm việc được từ 3 ngày/ 1 tuần trở lên.
Kỹ năng: Làm việc nhóm, tư duy logic, khả năng học hỏi cao.
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm đi thực tập ở các công ty về thiết kế UI/UX.
Yêu cầu sáng tạo, hiện đại, trẻ trung, có khả năng về graphic design
Tại CÔNG TY TNHH TAKI DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 4 triệu/ tháng trở lên (phụ thuộc vào số giờ làm được trong tháng).
Được tham gia dự án thực tế của công ty.
Cơ hội lên nhân viên chính thức sau 3-6 tháng thực tập.
Môi trường trẻ trung năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAKI DIGITAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
