Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN SOLVITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN SOLVITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLVITECH
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SOLVITECH

Designer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOLVITECH

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: OCT3A Khu đô thị Handi Resco, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Phối hợp team sản phẩm đóng góp ý tưởng thiết kế web application, app
2.Phối hợp team content hoàn thành sản phẩm web application, app
3. Thiết kế web bằng figma đảm bảo UX-UI
4. Hỗ trợ các công việc liên quan đến UX/UI trên các thiết bị.
5. Chịu trách nhiệm thiết kế các sản phẩm web application, app
6. Có khả năng Responsive Design (desktop, tablet, mobile)
7. Thiết kế logo (nếu cần)
8. Nắm rõ quy chuẩn về màu sắc, khoảng cách, layout,...
9. Biết sáng tạo hình ảnh minh họa, infographic v.v...
10. Thực hiện các yêu cầu khác của Trưởng nhóm

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Giới tính: nam/ nữ
2.Độ tuổi: 22- 28 tuổi
3.Phẩm chất/ thái độ
-Trung thực, cẩn thận, và có trách nhiệm với công việc
-Chủ động, sáng tạo, cầu tiến, chuyên nghiệp
-Khả năng tự học cao
4.Trình độ/ kiến thức
-Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành media, thiết kế đồ hoạ/video
-Am hiểu về quy trình sản xuất video content, hình ảnh, banner
5.Kỹ năng
-Kỹ năng tìm kiếm hình ảnh, phân tích thông tin
-Thành thạo các công cụ thiết kế (PSD, AI, Figma,...)
-Có kinh nghiệm thiết kế và phát triển design system
-Có khả năng làm việc nhóm, trách nhiệm cao, linh hoạt trong công việc.
-Có thẩm mỹ tốt, tư duy logic và khả năng sáng tạo ý tưởng, chủ động nghiên cứu và tìm tòi, đam mê với công việc
-Nhạy bén với xu hướng công nghệ, xu hướng marketing
6.Kinh nghiệm tối thiểu
-Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí website designer
7.Lợi thế
-Tiếng anh là lợi thế
-Đã từng tham gia các dự án có khách hàng, user là người nước ngoài là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOLVITECH Thì Được Hưởng Những Gì

-Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, HĐLĐ, ngày phép và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.
-Có phụ cấp gửi xe
-Định kỳ tăng lương hằng năm
-Được đào tạo, phát triển năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc và lộ trình thăng tiến
-Tham gia khoá học khi cần thiết
-Thưởng theo tuần/tháng/quý/năm và theo dự án
-Thưởng lễ/tết
-Môi trường làm việc trẻ, thân thiện và năng động.
-Du lịch: 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOLVITECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLVITECH

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLVITECH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: OCT3A Khu đô thị Handi Resco, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-designer-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job265450
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 18 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lesmers
Tuyển Designer Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Lesmers
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần TEECOM
Tuyển Designer Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần TEECOM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 18 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Hạn nộp: 25/09/2025
Bình Dương Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Tuyển Nhân viên R&D HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VTTECH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH VTTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VTTECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 18 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lesmers
Tuyển Designer Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Lesmers
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần TEECOM
Tuyển Designer Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần TEECOM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ JMB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ JMB VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT APA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT APA
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công Ty Cổ Phần Tự Động Sơn Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Tự Động Sơn Hà
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH thương mại và XNK Winki Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty TNHH thương mại và XNK Winki Group
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH CENDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH CENDO
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Crossian
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH BULL LABS làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD CÔNG TY TNHH BULL LABS
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH thương mại và XNK Winki Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty TNHH thương mại và XNK Winki Group
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Crossian
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH thương mại và XNK Winki Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty TNHH thương mại và XNK Winki Group
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Huynchi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Huynchi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Huynchi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Huynchi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Huynchi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Huynchi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HTV LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HTV LAND
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH TAKI DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH TAKI DIGITAL
4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Huynchi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Huynchi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Huynchi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Huynchi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ Nha Khoa DMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ Nha Khoa DMA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN SOLVITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SOLVITECH
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty cổ phần công nghệ Bếp Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Bếp Toàn Cầu
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TEASER làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TEASER
2 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH GITS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GITS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm