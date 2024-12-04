Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN SOLVITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: OCT3A Khu đô thị Handi Resco, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Phối hợp team sản phẩm đóng góp ý tưởng thiết kế web application, app

2.Phối hợp team content hoàn thành sản phẩm web application, app

3. Thiết kế web bằng figma đảm bảo UX-UI

4. Hỗ trợ các công việc liên quan đến UX/UI trên các thiết bị.

5. Chịu trách nhiệm thiết kế các sản phẩm web application, app

6. Có khả năng Responsive Design (desktop, tablet, mobile)

7. Thiết kế logo (nếu cần)

8. Nắm rõ quy chuẩn về màu sắc, khoảng cách, layout,...

9. Biết sáng tạo hình ảnh minh họa, infographic v.v...

10. Thực hiện các yêu cầu khác của Trưởng nhóm

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Giới tính: nam/ nữ

2.Độ tuổi: 22- 28 tuổi

3.Phẩm chất/ thái độ

-Trung thực, cẩn thận, và có trách nhiệm với công việc

-Chủ động, sáng tạo, cầu tiến, chuyên nghiệp

-Khả năng tự học cao

4.Trình độ/ kiến thức

-Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành media, thiết kế đồ hoạ/video

-Am hiểu về quy trình sản xuất video content, hình ảnh, banner

5.Kỹ năng

-Kỹ năng tìm kiếm hình ảnh, phân tích thông tin

-Thành thạo các công cụ thiết kế (PSD, AI, Figma,...)

-Có kinh nghiệm thiết kế và phát triển design system

-Có khả năng làm việc nhóm, trách nhiệm cao, linh hoạt trong công việc.

-Có thẩm mỹ tốt, tư duy logic và khả năng sáng tạo ý tưởng, chủ động nghiên cứu và tìm tòi, đam mê với công việc

-Nhạy bén với xu hướng công nghệ, xu hướng marketing

6.Kinh nghiệm tối thiểu

-Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí website designer

7.Lợi thế

-Tiếng anh là lợi thế

-Đã từng tham gia các dự án có khách hàng, user là người nước ngoài là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOLVITECH Thì Được Hưởng Những Gì

-Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, HĐLĐ, ngày phép và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

-Có phụ cấp gửi xe

-Định kỳ tăng lương hằng năm

-Được đào tạo, phát triển năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc và lộ trình thăng tiến

-Tham gia khoá học khi cần thiết

-Thưởng theo tuần/tháng/quý/năm và theo dự án

-Thưởng lễ/tết

-Môi trường làm việc trẻ, thân thiện và năng động.

-Du lịch: 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOLVITECH

