Tuyển Designer Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3, số 34 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế các ấn phẩm (poster, tờ rơi, frame video, standee, backdrop, bandroll, thư mời, ...) Thiết kế các ấn phẩm, chương trình marketing/ PR cho các sự kiện, chiến dịch của công ty Thực hiện các công việc liên quan/ hỗ trợ khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 20-26 tuổi. Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương Có kiến thức, tư duy về thẩm mỹ hình ảnh, ánh sáng, màu sắc Sử dụng thành thạo photoshop, Illustrator, biết edit video là một điểm cộng Sáng tạo, năng động, trách nhiệm và chủ động trong công việc Ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực thẩm mỹ, spa, ..

Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận. Phụ cấp ăn trưa Thưởng lễ, tết, tháng 13 Cung cấp thiết bị làm việc Tham gia event, team-building Môi trường sáng tạo, năng động Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.