Tuyển Designer Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
- Hồ Chí Minh: Tầng 3, số 34 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế các ấn phẩm (poster, tờ rơi, frame video, standee, backdrop, bandroll, thư mời, ...)
Thiết kế các ấn phẩm, chương trình marketing/ PR cho các sự kiện, chiến dịch của công ty
Thực hiện các công việc liên quan/ hỗ trợ khác theo yêu cầu của quản lý
Thiết kế các ấn phẩm (poster, tờ rơi, frame video, standee, backdrop, bandroll, thư mời, ...)
Thiết kế các ấn phẩm, chương trình marketing/ PR cho các sự kiện, chiến dịch của công ty
Thực hiện các công việc liên quan/ hỗ trợ khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam từ 20-26 tuổi.
Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kiến thức, tư duy về thẩm mỹ hình ảnh, ánh sáng, màu sắc
Sử dụng thành thạo photoshop, Illustrator, biết edit video là một điểm cộng
Sáng tạo, năng động, trách nhiệm và chủ động trong công việc
Ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực thẩm mỹ, spa, ..
Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Thỏa thuận.
Phụ cấp ăn trưa
Thưởng lễ, tết, tháng 13
Cung cấp thiết bị làm việc Tham gia event, team-building
Môi trường sáng tạo, năng động
Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI