Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế và phát triển sản phẩm chiến lược của Công ty.

- Phát triển sản phẩm phần mềm sử dụng C#.

- Tham gia phát triển các sản phẩm phục vụ cho hàng trăm nghìn đến hàng triệu khách hàng về lĩnh vực hoàn tiền tiêu dùng.

- Xây dựng và tối ưu sản phẩm đáp ứng số lượng lớn người sử dụng đồng thời.

- Phối hợp cùng đội ngũ BA phân tích, thiết kế, đưa ra giải pháp để phát triển phần mềm đáp ứng đúng, đủ, tiện các yêu cầu của người dùng cuối.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm lập trình .NET/.NET Core trên nền tảng Web

- Thành thạo các kiến thức về .NET/.NET Core (ASP.NET Core, MVC, ...). Có kinh nghiệm xây dựng các hệ thống sử dụng .NET Core là lợi thế.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với Web API

- Có kinh nghiệm với database SQL Server.

- Có kinh nghiệm xử lý lập lịch (Task Scheduler), tác vụ chạy ngầm - xử lý hàng đợi (Queue Job).

- Có kinh nghiệm tham gia xây dựng hệ thống API Gateway và microservices là một lợi thế.

- Có khả năng làm việc độc lập là một lợi thế

- Có kinh nghiệm sử dụng git.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : up to $1000.

- Được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và kết quả công việc

- Được thưởng vào các dịp lễ, Tết, tháng lương thứ 13 và các chính sách về chế độ khác của công ty.

- Được tham tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của công ty theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của công ty

- Quyền lợi đặc biệt: Có cơ hội lên làm nhóm trưởng hoặc Trưởng phòng kinh doanh với các chế độ đi làm ( Lương/ Thưởng. Thời gian làm việc...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin