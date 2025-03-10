Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ONEADS DIGITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 184/1A Đ. Lê Văn Sỹ, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc

Lên kịch bản: Phối hợp với team Marketing để xây dựng ý tưởng và viết kịch bản cho các video ngắn trên các nền tảng Facebook, TikTok, Instagram, YouTube,... Đảm bảo nội dung kịch bản phù hợp với mục tiêu thương hiệu và thị hiếu người xem.

Sáng tạo và biên tập nội dung, xây dựng kịch bản độc đáo, cập nhật trend để quảng bá cho sản phẩm, dịch vụ của khách hàng.

Quay và dựng video cơ bản, sử dụng thành thạo các thiết bị quay (máy ảnh, điện thoại, gimbal, mic,...) đảm bảo chất lượng quay đạt tiêu chuẩn.

Phối hợp với team kỹ thuật Edit hậu kỳ video: Chỉnh sửa màu sắc, âm thanh, cắt ghép hiệu ứng cơ bản.

Giao tiếp, làm việc với khách hàng để hiểu nhu cầu và tư vấn nội dung phù hợp.

Tham gia trực tiếp làm mẫu quay nếu có ngoại hình sáng và giọng nói tốt.

Chịu trách nhiệm theo dõi, báo cáo hiệu suất của video khi được đăng tải trên tài khoản Tiktok, Facebook, You tube… cho các dự án khách hàng. Đề xuất chiến lược nội dung dựa trên kết quả phân tích.

Yêu Cầu Công Việc

Về chuyên môn/kinh nghiệm:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương. Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở bộ phận Social Media Marketing / Account / Digital / Media tại các Công ty Agency chuyên về Quảng cáo Truyền thông là điểm cộng.

Thành thạo các công cụ chỉnh sửa video như CapCut, Premiere, After Effects (cơ bản).

Biết sử dụng máy quay, máy ảnh, thiết bị thu âm, đèn quay.

Hiểu về xu hướng video ngắn trên TikTok, Reels, Shorts.

Kỹ năng viết kịch bản, lên kế hoạch nội dung.

Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc với khách hàng.

Nhanh nhẹn, sáng tạo, chủ động trong công việc.

Ngoại hình sáng là một lợi thế để tham gia quay dựng.

Giọng nói rõ ràng, thu hút là một điểm cộng lớn.

Có khả năng nghiên cứu & tổng hợp thông tin nhanh chóng.

Tư duy làm việc nhóm tốt, sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu feedback.

Áp lực cao nhưng vẫn chất lượng: Có thể xử lý nhiều dự án cùng lúc với tốc độ nhanh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nội dung tốt.

Về kỹ năng làm việc:

Kỹ năng sáng tạo: Có khả năng sáng tạo và tư duy độc đáo. Khả năng biến ý tưởng thành các nội dung thực tế và hấp dẫn.

Kỹ năng làm việc nhóm: Khả năng làm việc tốt trong môi trường nhóm, phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác. Kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe và phản hồi một cách xây dựng.

Kỹ năng quản lý thời gian: Khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng các thời hạn chặt chẽ. Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, đảm bảo tiến độ các dự án.

Chi tiết và cầu toàn: Chú ý đến chi tiết và chất lượng của các sản phẩm thiết kế. Tinh thần cầu toàn, luôn tìm cách nâng cao chất lượng công việc.

Kỹ năng giải quyết xử lý vấn đề: GIẢI QUYẾT 100% MỌI VẤN ĐỀ TRONG CÔNG VIỆC.

Tại CÔNG TY TNHH ONEADS DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thương lượng theo năng lực khi phỏng vấn theo chính sách lương 3P.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động và vui vẻ với những người trẻ chuyên nghiệp, có nhiều khả năng phát triển bản thân, thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONEADS DIGITAL

