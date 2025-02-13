Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Alpha Projects làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Alpha Projects làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Công Ty TNHH Alpha Projects
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH Alpha Projects

Dịch vụ quảng cáo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Alpha Projects

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lầu 2 , 43 Nguyễn Sơn Hà , Phường 05 , Quận 3 , Tp HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Định hướng, lập kế hoạch phát triển nội dung và người dùng cho các kênh Mạng xã hội: Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube
- Xây dựng nội dung chiến lược, viral cho các tin trên Mạng xã hội.
- Biên tập, viết bài, đăng bài dưới dạng ảnh, video, lên fanpage và post bài hàng ngày theo kế hoạch đã định cho fanpage, chịu trách nhiệm về nội dung được đăng tải.
- Lên kế hoạch dài hạn về nội dung theo từng thời điểm trên facebook.
- Thu hút người dùng, tăng traffic cho các trang social.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng sáng tạo nội dung, bắt trend và tổng hợp hình ảnh, clip nhanh nhạy.
- Có khả năng phân tích dữ liệu thị trường, người dùng, đối thủ, xu hướng.
- Có khả năng chạy quảng cáo các nền tảng.
- Khả năng lập kế hoạch, team work tốt.
- Tham gia nhiều group chuyên ngành, theo dõi thường xuyên các cập nhật của Facebook, Tiktok, Insta, Youtube.
- Ưu tiên có kĩ năng tốt về Photoshop, Video editor.

Tại Công Ty TNHH Alpha Projects Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương sẽ được trao đổi trực tiếp tùy thuộc kinh nghiệm (10 - 13 triệu gross)
- Được trang bị máy tính khi đi làm
- Thức ăn và nước uống khi làm việc
- Nghỉ phép (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...)
- Theo chính sách của công ty (12 ngày phép) và quy định của nhà nước.
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Công ty đóng Bảo hiểm, Bảo hiểm y tế và Trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm cho người lao động theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Alpha Projects

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Alpha Projects

Công Ty TNHH Alpha Projects

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 2, 43 Nguyễn Sơn Hà, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

