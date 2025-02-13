Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Alpha Projects làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 2 , 43 Nguyễn Sơn Hà , Phường 05 , Quận 3 , Tp HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Định hướng, lập kế hoạch phát triển nội dung và người dùng cho các kênh Mạng xã hội: Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube

- Xây dựng nội dung chiến lược, viral cho các tin trên Mạng xã hội.

- Biên tập, viết bài, đăng bài dưới dạng ảnh, video, lên fanpage và post bài hàng ngày theo kế hoạch đã định cho fanpage, chịu trách nhiệm về nội dung được đăng tải.

- Lên kế hoạch dài hạn về nội dung theo từng thời điểm trên facebook.

- Thu hút người dùng, tăng traffic cho các trang social.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng sáng tạo nội dung, bắt trend và tổng hợp hình ảnh, clip nhanh nhạy.

- Có khả năng phân tích dữ liệu thị trường, người dùng, đối thủ, xu hướng.

- Có khả năng chạy quảng cáo các nền tảng.

- Khả năng lập kế hoạch, team work tốt.

- Tham gia nhiều group chuyên ngành, theo dõi thường xuyên các cập nhật của Facebook, Tiktok, Insta, Youtube.

- Ưu tiên có kĩ năng tốt về Photoshop, Video editor.

Tại Công Ty TNHH Alpha Projects Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương sẽ được trao đổi trực tiếp tùy thuộc kinh nghiệm (10 - 13 triệu gross)

- Được trang bị máy tính khi đi làm

- Thức ăn và nước uống khi làm việc

- Nghỉ phép (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...)

- Theo chính sách của công ty (12 ngày phép) và quy định của nhà nước.

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Công ty đóng Bảo hiểm, Bảo hiểm y tế và Trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm cho người lao động theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Alpha Projects

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin