Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 154A Trần Quang Khải, Phường Tân Định,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Live Tiktok/Shopee, giới thiệu công ty, quảng cáo sản phẩm

- Giới thiệu cho khách hàng thông tin về sản phẩm, giải đáp thắc mắc, đóng góp ý kiến, kêu gọi người dùng mua sản phẩm

- Khuấy động, đảm bảo sức nóng của Livestream

- Tôn trọng quy định của sàn và các quy định của công ty

- Phối hợp quay các video quảng cáo

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có cá tính, ăn ảnh, biết diễn, không ngại máy quay

- Tư duy mạch lạc, nói năng lưu loát

- Ưu tiên có kinh nghiệm live cùng hàng hoá, quen thuộc với tiktok/shopee

- Chỉ cần chịu khó, có kinh nghiệm sales sản phẩm, yêu thích ngành live, xhưa có kinh nghiệm công ty có thể đào tạo

- Có thể chấp nhận làm ca đêm, ca trễ nhất đến 1-2h sáng (Mỗi ngày Live 2 ca, dao động 2-3h/ ca live)

Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 đến 18 triệu (nhân viên chính thức có thưởng thêm KPI và hiệu suất công việc theo chính sách của công ty)

Được đào tạo kỹ năng, ngôn ngữ (học tiếng Trung) và du lịch các quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Canada, Indonesia,…

Đóng BHXH theo quy định, thưởng lễ tết, sinh nhật,... theo quy định công ty

Công ty có sẵn phòng live, làm việc trực tiếp tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin