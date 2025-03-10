Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 154A Trần Quang Khải, Phường Tân Định,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
- Live Tiktok/Shopee, giới thiệu công ty, quảng cáo sản phẩm
- Giới thiệu cho khách hàng thông tin về sản phẩm, giải đáp thắc mắc, đóng góp ý kiến, kêu gọi người dùng mua sản phẩm
- Khuấy động, đảm bảo sức nóng của Livestream
- Tôn trọng quy định của sàn và các quy định của công ty
- Phối hợp quay các video quảng cáo
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có cá tính, ăn ảnh, biết diễn, không ngại máy quay
- Tư duy mạch lạc, nói năng lưu loát
- Ưu tiên có kinh nghiệm live cùng hàng hoá, quen thuộc với tiktok/shopee
- Chỉ cần chịu khó, có kinh nghiệm sales sản phẩm, yêu thích ngành live, xhưa có kinh nghiệm công ty có thể đào tạo
- Có thể chấp nhận làm ca đêm, ca trễ nhất đến 1-2h sáng (Mỗi ngày Live 2 ca, dao động 2-3h/ ca live)
Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10 đến 18 triệu (nhân viên chính thức có thưởng thêm KPI và hiệu suất công việc theo chính sách của công ty)
Được đào tạo kỹ năng, ngôn ngữ (học tiếng Trung) và du lịch các quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Canada, Indonesia,…
Đóng BHXH theo quy định, thưởng lễ tết, sinh nhật,... theo quy định công ty
Công ty có sẵn phòng live, làm việc trực tiếp tại văn phòng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI