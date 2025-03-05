Tuyển Dịch vụ quảng cáo HỘ KINH DOANH UPET làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 523 Hoàng Hoa Thám,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản lý và vận hành livestream:

Lên kế hoạch livestream và phương án kịch bản livestream

Hỗ trợ livestream và chuẩn bị các công tác livestream

Theo dõi doanh thu của buổi livestream, phân tích dữ liệu, tối ưu hóa phiên livestream

Phối hợp với KOC xây dựng nội dung cho kênh và kế hoạch phát triển cho kênh

Sử dụng các công cụ Marketing, chạy quảng cáo trên nền tảng

Nhận yêu cầu và sản phẩm từ bên đối tác

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm vận hành tiktokshop, hiểu về quy chuẩn, thuật toán nền tảng này

Có kinh nghiệm về vận hành livestream

Nhanh nhẹn, hoạt bát, sáng tạo, chủ động

Có laptop

Tại HỘ KINH DOANH UPET Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn lên đến 2x++

Được làm việc trong môi trường năng động, nhân sự trẻ

Được tham gia teambuilding, du lịch cùng công ty hàng năm

Nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước

Được tặng quà, thưởng các ngày lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH UPET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin