Tuyển Dịch vụ quảng cáo HỘ KINH DOANH UPET làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại HỘ KINH DOANH UPET
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 523 Hoàng Hoa Thám,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Quản lý và vận hành livestream:
Lên kế hoạch livestream và phương án kịch bản livestream
Hỗ trợ livestream và chuẩn bị các công tác livestream
Theo dõi doanh thu của buổi livestream, phân tích dữ liệu, tối ưu hóa phiên livestream
Phối hợp với KOC xây dựng nội dung cho kênh và kế hoạch phát triển cho kênh
Sử dụng các công cụ Marketing, chạy quảng cáo trên nền tảng
Nhận yêu cầu và sản phẩm từ bên đối tác
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm vận hành tiktokshop, hiểu về quy chuẩn, thuật toán nền tảng này
Có kinh nghiệm về vận hành livestream
Nhanh nhẹn, hoạt bát, sáng tạo, chủ động
Có laptop
Tại HỘ KINH DOANH UPET Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn lên đến 2x++
Được làm việc trong môi trường năng động, nhân sự trẻ
Được tham gia teambuilding, du lịch cùng công ty hàng năm
Nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước
Được tặng quà, thưởng các ngày lễ, Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH UPET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
