Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 5 Kỳ Đồng, phường 09,Hồ Chí Minh

Dịch vụ quảng cáo

Chuyên quay Chụp ảnh KH làm dịch vụ tại nha khoa

Quay phỏng vấn khách hàng

Chụp quy trình KH

Retouch hình ảnh nha khoa

Yêu Cầu Công Việc

Nam, từ 22 tuổi trở lên, ≥ 2 năm làm việc ở vị trí tương đương

Có kiến thức và biết sử dụng các máy móc liên quan đến công việc: máy ảnh, máy quay

Sử dụng thành thạo AI, Photoshop hay Illustrator

Ưu tiên đã từng làm nha khoa và spa, thẩm mỹ, ............

Thao tác nhanh nhẹn, linh hoạt khi làm việc

Biết cách sắp xếp thời gian; có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng thỏa thuận theo năng lực từ 13 triệu đến 20 triệu.

Được tham gia bảo hiểm và nghỉ phép năm theo luật quy định.

Trang bị các thiết bị hiện đại để phục vụ cho công việc tốt nhất

Làm việc với team Marketing trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation

