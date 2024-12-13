Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/01/2025
Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation

Dịch vụ quảng cáo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 5 Kỳ Đồng, phường 09,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Chuyên quay Chụp ảnh KH làm dịch vụ tại nha khoa
Quay phỏng vấn khách hàng
Chụp quy trình KH
Retouch hình ảnh nha khoa

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 22 tuổi trở lên, ≥ 2 năm làm việc ở vị trí tương đương
Có kiến thức và biết sử dụng các máy móc liên quan đến công việc: máy ảnh, máy quay
Sử dụng thành thạo AI, Photoshop hay Illustrator
Ưu tiên đã từng làm nha khoa và spa, thẩm mỹ, ............
Thao tác nhanh nhẹn, linh hoạt khi làm việc
Biết cách sắp xếp thời gian; có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng thỏa thuận theo năng lực từ 13 triệu đến 20 triệu.
Được tham gia bảo hiểm và nghỉ phép năm theo luật quy định.
Trang bị các thiết bị hiện đại để phục vụ cho công việc tốt nhất
Làm việc với team Marketing trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation

Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế San Corporation

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 38 Trần Quý Khoách, P. Tân Định, Q. 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

