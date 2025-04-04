Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 31 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Huyện Bình Chánh

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch truyền thông đa phương tiện (hình ảnh, video, motion graphic...).

Quay, dựng video, chụp ảnh phục vụ cho các chiến dịch marketing.

Biên tập, chỉnh sửa video, hình ảnh để đăng tải trên các nền tảng (Facebook, YouTube, TikTok…).

Hỗ trợ livestream, sản xuất nội dung video theo yêu cầu.

Phối hợp với Content, Design để xây dựng nội dung hấp dẫn

Thành thạo phần mềm dựng phim (Adobe Premiere, After Effects…).

Biết chụp ảnh, quay phim và sử dụng thiết bị chuyên dụng.

Có gu thẩm mỹ tốt, sáng tạo và bắt trend nhanh.

Có kinh nghiệm làm media từ 1-2 năm.

Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập: 10 - 15 triệu/tháng (có thể cao hơn nếu có kỹ năng dựng video, chụp ảnh chuyên nghiệp)

Thưởng Lễ Tết, Thưởng theo kết quả Kinh doanh

Ghi nhận, khen thưởng theo năng lực và thâm niên cống hiến

Mức lương và chính sách thu nhập trao đổi rõ khi phỏng vấn

Môi trường làm việc trẻ trung năng động với văn hoá khởi nghiệp

Nghỉ phép và nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước

Được đảm bảo tất cả các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

Tham gia đầy đủ Bảo hiểm, Chăm sóc sức khỏe theo qui định

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, tham gia các khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ

Ứng viên phỏng vấn đạt sẽ nhận việc đi làm ngay

