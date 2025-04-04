Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 31 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch truyền thông đa phương tiện (hình ảnh, video, motion graphic...).
Quay, dựng video, chụp ảnh phục vụ cho các chiến dịch marketing.
Biên tập, chỉnh sửa video, hình ảnh để đăng tải trên các nền tảng (Facebook, YouTube, TikTok…).
Hỗ trợ livestream, sản xuất nội dung video theo yêu cầu.
Phối hợp với Content, Design để xây dựng nội dung hấp dẫn
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo phần mềm dựng phim (Adobe Premiere, After Effects…).
Biết chụp ảnh, quay phim và sử dụng thiết bị chuyên dụng.
Có gu thẩm mỹ tốt, sáng tạo và bắt trend nhanh.
Có kinh nghiệm làm media từ 1-2 năm.
Biết chụp ảnh, quay phim và sử dụng thiết bị chuyên dụng.
Có gu thẩm mỹ tốt, sáng tạo và bắt trend nhanh.
Có kinh nghiệm làm media từ 1-2 năm.
Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow Thì Được Hưởng Những Gì
Thu Nhập: 10 - 15 triệu/tháng (có thể cao hơn nếu có kỹ năng dựng video, chụp ảnh chuyên nghiệp)
Thưởng Lễ Tết, Thưởng theo kết quả Kinh doanh
Ghi nhận, khen thưởng theo năng lực và thâm niên cống hiến
Mức lương và chính sách thu nhập trao đổi rõ khi phỏng vấn
Môi trường làm việc trẻ trung năng động với văn hoá khởi nghiệp
Nghỉ phép và nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước
Được đảm bảo tất cả các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
Tham gia đầy đủ Bảo hiểm, Chăm sóc sức khỏe theo qui định
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, tham gia các khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ
Ứng viên phỏng vấn đạt sẽ nhận việc đi làm ngay
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
