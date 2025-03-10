Tuyển Dịch vụ quảng cáo HỘ KINH DOANH TƯỢNG GỖ ĐẸP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 60 Triệu

Mức lương 15 - 60 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Khê, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội, Huyện Đông Anh

Dịch vụ quảng cáo

Bán hàng trực tiếp tại Cửa hàng và Online Data có sẵn

Trực tiếp Livestream trên các nền tảng Facebook và TikTok để giới thiệu và bán các sản phẩm tượng gỗ phong thủy.

Giải đáp thắc mắc, tương tác với khách hàng trong phiên Live.

Hỗ trợ dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng (CSKH).

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng, tự tin trước ống kính.

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, thu hút và có khả năng dẫn dắt người xem.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại HỘ KINH DOANH TƯỢNG GỖ ĐẸP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + %Hoa hồng (% hoa hồng cao nhất trong ngành)

Cơ hội thăng tiến : Được đào tạo kỹ năng chuyên môn và phát triển sự nghiệp, phát triển bản thân.

Hỗ trợ ăn ở : Công ty hỗ trợ chỗ ở cho nhân sự ở xa.

Môi trường làm việc : Chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, văn phòng hiện đại.

Phúc lợi : Tham gia các hoạt động Teambuilding và du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TƯỢNG GỖ ĐẸP

