Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến
- Hà Nội:
- Toà Thương Mại Chung Cư Udic
- Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 13 - 17 Triệu
Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing (website, facebook, youtube…) như banner flash, popup, email template, giao diện website/ứng dụng, v.v…
Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.
Phối hợp với bộ phận nội dung để lên kịch bản, ý tưởng cho video
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của Công ty.
Quay/dựng video khách hàng, video thương hiệu, video quảng cáo theo sự yêu cầu của phòng Marketing cho các nền tảng: Youtube, Facebook, Tiktok,
Chụp ảnh sản phẩm
Quay dựng và sản xuất các video nội bộ của công ty
Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo một số phần mềm dựng phim như Pr, Ae.... và các thiết bị quay dựng.
Sử dụng thành thạo các phần mềm Photoshop, Ai
Có thẩm mỹ nhạy bén từ chi tiết tới tổng thể
Yêu thích/ đam mê nghệ thuật/ thiết kế
Lưu ý: Ứng viên ứng tuyển vui lòng đính kèm đường link portfolio.
Thời gian và địa điểm làm việc:
Thời gian làm việc: 08:00 - 17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Bảy.
Địa điểm làm việc: Tầng 4 - Toà Thương Mại Chung Cư Udic - Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hà Nội.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ phép năm theo quy định của công ty.
Tháng lương 13, thưởng Lễ - Tết.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
Được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
