Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 2A Mễ Trì Thượng,Hà Nội

Dịch vụ quảng cáo

Sáng tạo và phát triển nội dung truyền thông trên các kênh mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok dưới hình thức bài đăng, video

Thu hút người dùng, thúc đẩy tương tác trên các fanpage truyền thông

Liên tục cập nhật các xu hướng mới nhất và tối ưu hóa kết quả truyền thông

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ Đại học, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung

Có khả năng sáng tạo, nắm bắt nhanh nhạy

Có khả năng thiết kế hình ảnh, video, sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế

Ưu tiên có hiểu biết trong lĩnh vực livestream

Tại CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 20 triệu, thử việc 2 tháng 100% lương

Cơ hội thăng tiến nhanh chóng và phát triển sự nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và đầy thử thách.

Cách Thức Ứng Tuyển

