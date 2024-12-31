Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG ALZADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG ALZADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG ALZADO
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG ALZADO

Dịch vụ quảng cáo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG ALZADO

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 16, ngõ 218 Đội Cấn, phường Đội Cấn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Xây dựng kế hoạch social media: nghiên cứu thị trường, xác định đối tượng tiếp cận, xác định kênh tiếp cận
- Lên kế hoạch và sáng tạo nội dung trên hệ thống mạng xã hội (FB/ Instagram/ Tiktok/..) của công ty
- Xây dựng nội dung hấp dẫn cho sản phẩm trên web
- Xây dựng các nội dung, kịch bản video, minigame trên Social Media.
- Triển khai booking trên nền tảng social với các hotface, hot communities, KOLs, KOCs,.. và theo dõi hiệu quả.
- Theo dõi, triển khai các hoạt động brand team, các công việc về digital marketing cho các chiến dịch tổng thể khi có yêu cầu
- Lên kế hoạch và triển khai content trên fanpage/official account, website, các hoạt động seeding groups & cộng đồng.
- Theo dõi và phản hồi hợp lý trước các bình luận có liên quan đến doanh nghiệp.
- Theo dõi, triển khai các hoạt động affiliate marketing/Livestream.
- Thu thập, phân tích số liệu và insights của người dùng trên các mạng xã hội để có tối ưu hợp lý.
- Báo cáo hiệu quả công việc/hoạt động/campaign theo tuần/tháng.
- Báo cáo, theo dõi và đánh giá kết quả chiến dịch marketing trên Social Media, đề xuất các giải pháp tối ưu hóa hiệu quả. Nắm bắt và nghiên cứu các xu hướng Social Media, đề xuất các sáng kiến mới để tăng trưởng và mở rộng phạm vi tiếp cận.
- Hợp tác với các phòng ban khác để đảm bảo tính nhất quán trong các chiến dịch marketing.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, báo chí hoặc tương đương.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực Social Media Marketing.
- Hiểu biết về các nền tảng Social Media phổ biến (Facebook, Instagram, TikTok,...) và các xu hướng về ngành thời trang
- Năng lực sáng tạo, khả năng phân tích dữ liệu.
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả.
- Ưa thích lĩnh vực thời trang và có khả năng bắt kịp các xu hướng mới.
- Chịu khó, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG ALZADO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn tùy theo năng lực và kinh nghiệm
- Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật
- Cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường năng động và sáng tạo
- Được đào tạo và phát triển các kỹ năng chuyên môn theo định hướng phát triển của công ty
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG ALZADO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG ALZADO

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG ALZADO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 17, Ngách 158/32, Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dich-vu-quang-cao-thu-nhap-10-13-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job274893
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Dịch vụ quảng cáo TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 39 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 39 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 15/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT
Tuyển Thợ may CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH PUREGOLD.SG VN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Dịch vụ quảng cáo TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 39 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 39 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 15/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm